3 lợi ích chính của quả chanh leo với sức khỏe

Chanh leo (chanh dây) chứa một lượng đáng kể vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi khác. Việc uống nước chanh leo thường xuyên có lợi ích gì cho sức khỏe?

Thành phần dinh dưỡng của chanh leo

Chanh leo chứa nhiều vitamin và dưỡng chất, bao gồm chất chống oxy hóa, canxi, folate, sắt, magie, kali, vitamin A và vitamin C.Chanh leo cũng chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan.

Chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tổng thể bằng cách chống lại các gốc tự do. Gốc tự do là các hợp chất mà cơ thể sản sinh ra một cách tự nhiên và gây tổn thương DNA. Chất chống oxy hóa ổn định các gốc tự do và ngăn chặn quá trình gây tổn thương này.

Vitamin C rất quan trọng trong việc hỗ trợ hệ miễn dịch. Ăn các thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể tăng cường khả năng chống lại các vi trùng gây bệnh và nhiễm trùng. Ngoài ra, vitamin C còn tham gia vào quá trình giảm viêm của cơ thể.

Chất xơ trong quả chanh dây rất tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa. Ảnh minh họa AI

Một quả chanh leo (khoảng 18 gam) chứa:

Lượng calo: 17,5 kilocalories (kcal)

Canxi: 2 miligam (mg)

Carbohydrate: 4,2 g

Chất xơ: 2 g

Acid folic: 2,5 microgam (mcg)

Sắt: 0,3 mg

Magie: 5 mg

Kali: 63 mg Protein: 0,4 g

Đường: 2 g

Vitamin A: 11,5 mcg

Vitamin C: 5,4 mg

Chanh leo có lợi cho chức năng đường ruột

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với nhiều lợi ích sức khỏe cả bên trong và bên ngoài hệ tiêu hóa. Hầu hết người trưởng thành ở Hoa Kỳ không tiêu thụ đủ chất xơ trong chế độ ăn uống. Quả chanh leo là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào so với kích thước nhỏ bé. Một quả chanh leo chứa 2 gam chất xơ và 1 cốc chứa 25 gam.

Phần thịt quả chanh leo chứa chất xơ hòa tan, còn hạt chứa chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan tan trong chất lỏng và tạo thành một chất gel giúp phân di chuyển dọc theo đường tiêu hóa. Chất xơ không hòa tan đi qua ruột mà không được tiêu hóa hoàn toàn và làm cho phân trở nên nhiều hơn.

Chất xơ trong chế độ ăn uống rất quan trọng trong việc giúp ngăn ngừa táo bón bằng cách làm cho phân mềm. Ăn đủ chất xơ cũng giúp giảm tiêu chảy bằng cách làm cho phân có khối lượng lớn hơn. Các lợi ích sức khỏe khác của chất xơ bao gồm:

Cảm thấy no sau khi ăn;

Giảm mức cholesterol;

Nuôi dưỡng và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột (cộng đồng vi sinh vật trong ruột);

Giảm nguy cơ ung thư đại tràng;

Hỗ trợ hệ vi sinh vật.

Chất xơ trong quả chanh leo cũng hoạt động như một chất tiền sinh học. Chất xơ tiền sinh học trở thành thức ăn cho vi khuẩn và các sinh vật khác sống trong ruột, tạo nên hệ vi sinh vật đường ruột. Một hệ vi sinh vật khỏe mạnh được duy trì thông qua việc ăn nhiều loại thực phẩm giàu chất xơ và probiotic.

Một hệ vi sinh vật đa dạng và được nuôi dưỡng tốt giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Thân thiện với chế độ ăn ít FODMAP

Chanh leo có hàm lượng FODMAP thấp. Ảnh TV

FODMAP (oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide và polyol có thể lên men) là các loại carbohydrate được tìm thấy tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm. Một số người nhận thấy rằng thực phẩm chứa FODMAP gây ra các triệu chứng về đường tiêu hóa.

Những người nhạy cảm với FODMAP có thể gặp phải các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy, đầy hơi. Chế độ ăn ít FODMAP đôi khi được khuyến nghị cho những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS). Trong chế độ ăn này, các thực phẩm chứa FODMAP được tránh trong một khoảng thời gian, sau đó được đưa trở lại từ từ.

Một khẩu phần gồm hai quả chanh leo là thực phẩm ít FODMAP.

Chanh leo có lợi cho lượng đường trong máu

Chanh leo có hàm lượng chất xơ cao so với kích thước của nó, đây là loại thực phẩm không làm tăng đột biến lượng đường trong máu còn bởi các lý do sau:

Chỉ số đường huyết của chanh leo là 30, vì vậy đây là loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Chỉ số tải trọng đường huyết của chanh leo là 4, thuộc loại thấp. Hàm lượng chất xơ cao trong quả chanh leo giúp làm chậm quá trình tiêu hóa đường và carbohydrate có trong nó.

Theo suckhoedoisong.vn