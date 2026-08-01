Vì sao người Nhật thường ăn trứng vào bữa sáng?

Bữa sáng truyền thống của người Nhật thường có trứng, nổi bật là cơm trộn trứng, trứng cuộn... Điều gì khiến thực phẩm quen thuộc này được ưa chuộng đến vậy? Liệu đây có phải là một trong những thói quen góp phần tạo nên tuổi thọ đáng ngưỡng mộ của họ?

1. Trứng là nguồn protein chất lượng cao để bắt đầu ngày mới

Sau một đêm dài nhịn ăn, cơ thể cần được bổ sung năng lượng, đặc biệt là protein để hỗ trợ quá trình phục hồi, duy trì khối cơ và tạo cảm giác no. Trứng là một trong số ít thực phẩm chứa protein hoàn chỉnh, cung cấp đầy đủ 9 acid amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được.

Một quả trứng gà cỡ trung bình chứa khoảng 6-7g protein, cùng với nhiều vi chất quan trọng như vitamin B12, vitamin D, selen, choline, lutein. Trong đó, choline đóng vai trò quan trọng đối với chức năng não bộ, còn lutein và zeaxanthin có lợi cho sức khỏe mắt.

Nhiều nghiên cứu cho thấy bữa sáng giàu protein có thể giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng tốt hơn so với bữa sáng chứa nhiều tinh bột tinh chế. Đối với người lớn tuổi, bổ sung đủ protein vào bữa sáng còn đặc biệt quan trọng nhằm hạn chế tình trạng mất cơ theo tuổi tác - một yếu tố có liên quan mật thiết đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống khi về già.

Một bữa sáng truyền thống của Nhật thường bao gồm cơm, súp miso, cá, rau, đậu nành lên men (natto) và một món từ trứng. Ảnh AI

2. Người Nhật ưu tiên bữa ăn cân bằng

Một bữa sáng truyền thống của Nhật thường bao gồm cơm, súp miso, cá, rau, đậu nành lên men (natto) và một món từ trứng. Sự đa dạng này giúp cung cấp đồng thời protein, chất xơ, carbohydrate phức hợp và các chất béo có lợi.

Điểm đáng chú ý là khẩu phần của người Nhật nhìn chung khá vừa phải. Họ có xu hướng ăn chậm, không sử dụng quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn và ít khi tiêu thụ lượng lớn đường vào buổi sáng. Vì vậy, rất khó để nhận định rằng tuổi thọ của người Nhật đến từ riêng việc ăn trứng.

Lợi ích sức khỏe của chế độ ăn Nhật Bản đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn cân đối, mức độ vận động cao, tỷ lệ béo phì thấp và thói quen sinh hoạt lành mạnh kéo dài trong nhiều năm.

3. Trứng tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại

Một lý do khác khiến trứng được người Nhật ưa chuộng là tính tiện lợi. Trứng có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau như luộc, hấp, chiên ít dầu, làm trứng cuộn hoặc ăn kèm mì và cơm.

Trong văn hóa Nhật Bản, tamagoyaki là món ăn xuất hiện phổ biến từ hộp cơm bento của trẻ em cho đến các quầy ăn sáng. Món ăn này không chỉ dễ chế biến mà còn có thể chuẩn bị từ tối hôm trước.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng nổi tiếng với tiêu chuẩn kiểm soát an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Điều này góp phần hình thành thói quen ăn trứng sống hoặc trứng lòng đào ở một bộ phận người dân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc ăn trứng sống chỉ được khuyến nghị khi nguồn cung được kiểm soát chặt chẽ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella.

Với nhiều gia đình bận rộn, một quả trứng kết hợp cùng bánh mì nguyên cám, sữa chua và trái cây có thể tạo thành bữa sáng nhanh gọn nhưng vẫn tương đối đầy đủ dinh dưỡng.

4. Ăn trứng vào bữa sáng có thực sự tốt cho mọi người?

Đối với đa số người khỏe mạnh, trứng là lựa chọn phù hợp cho bữa sáng nhờ giàu protein và nhiều vi chất thiết yếu. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa lợi ích của trứng, cần lưu ý cách chế biến và các món ăn đi kèm.

Một quả trứng luộc ăn cùng rau củ và ngũ cốc nguyên hạt sẽ mang lại lợi ích khác với trứng chiên nhiều dầu dùng kèm xúc xích, thịt xông khói hay các thực phẩm chế biến sẵn. Vì vậy, khi đánh giá một bữa sáng có lành mạnh hay không, cần nhìn vào tổng thể khẩu phần thay vì chỉ tập trung vào một món ăn riêng lẻ.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association), người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ khoảng 1 - 2 quả trứng mỗi ngày trong khuôn khổ chế độ ăn lành mạnh cho tim mạch.

Một quả trứng gà (~50g) cung cấp khoảng 180 - 200mg cholesterol. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng khoa học hiện nay cho thấy cholesterol trong thực phẩm có ảnh hưởng không đáng kể đến nồng độ cholesterol máu ở phần lớn người khỏe mạnh. Dù vậy, người rối loạn lipid máu, mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 hoặc hội chứng chuyển hóa... nên trao đổi với bác sĩ về lượng trứng phù hợp. Ở những đối tượng này, tiêu thụ nhiều cholesterol có thể làm tăng nguy cơ tim mạch, tùy thuộc vào đáp ứng cá nhân và tổng thể chế độ ăn.

Theo suckhoedoisong.vn