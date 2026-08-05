Xã Vĩnh Tường lấy mẫu ADN 31 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Sáng 5/8, xã Vĩnh Tường tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Hoạt động nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính và thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.

Các đại biểu dự Lễ dâng hương và lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương, xã Vĩnh Tường.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân cũng dâng hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng chức năng và đơn vị chuyên môn đã khai quật, lấy mẫu ADN đối với 31 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm trang nghiêm, chặt chẽ, an toàn.

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường và lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã tham gia quá trình khai quật và hỗ trợ việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.

Xã Vĩnh Tường hiện có 580 phần mộ liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Việc lấy mẫu ADN nhằm phục vụ giám định, đối sánh với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, qua đó từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của các gia đình sau nhiều năm mong mỏi tìm lại người thân.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, đảng viên và thân nhân liệt sĩ theo dõi lực lượng chức năng lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo Chiến dịch của tỉnh, tính đến ngày 4/8, toàn tỉnh đã khai quật 2.413 phần mộ liệt sĩ, lấy 2.063 mẫu hài cốt và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ. Các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm hoàn thành thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính và thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin”, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.

Kim Liên