Xã Thổ Tang: Lắng nghe ý kiến Nhân dân để giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn

Sáng 7/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thổ Tang tổ chức Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe ý kiến Nhân dân năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Nhân dân các thôn: Phù Chính, Quảng Cư, Tuân Chính, Thượng, Táo. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đàm Hữu Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Đỗ Trung Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Khổng Đình Trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Tại hội nghị, Nhân dân được nghe đại diện lãnh đạo xã thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của xã.

Đại diện người dân thôn Phù Chính phát biểu tại hội nghị.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và xây dựng, đại diện Nhân dân các thôn kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó có kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thửa, đổi ruộng; sớm giải quyết tồn tại trong công tác dồn thửa, bàn giao đất; đề nghị địa phương nghiên cứu cơ chế tiếp tục hỗ trợ kinh phí dịch vụ thủy lợi nội đồng để người dân yên tâm sản xuất...

Đại diện người dân thôn Tuân Chính phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đề nghị xã quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, hoàn thiện hạ tầng sau sáp nhập thôn; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, hệ thống loa truyền thanh, điện chiếu sáng công cộng và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng; sớm có phương án xử lý tình trạng rác thải tồn đọng tại khu vực lò đốt rác cũ và nghĩa trang liên thôn; tăng cường công tác thu gom rác; đầu tư hệ thống tiêu, thoát nước trong khu dân cư...

Cùng với đó, người dân kiến nghị những vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính; nhu cầu sử dụng nước sạch; thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người có công, người cao tuổi và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Thổ Tang Khổng Đình Trưởng tiếp thu, giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được các đồng chí lãnh đạo xã và cơ quan chuyên môn của xã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết ngay hoặc vượt thẩm quyền, lãnh đạo xã tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thổ Tang Đàm Hữu Khanh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đàm Hữu Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thổ Tang tiếp thu những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của Nhân dân. Đồng chí yêu cầu UBND xã và các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí khẳng định, việc lắng nghe ý kiến Nhân dân sẽ được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hình thức, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thúy Hường