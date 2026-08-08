Gặp mặt kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam

Ngày 8/8, tại chùa Bình Sơn (xã Chân Mộng), Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026).

Đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh, xã Chân Mộng và Ban tổ chức trao quà cho các hội viên, nạn nhân chất độc da cam xã Chân Mộng.

Cách đây 65 năm, ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành chiến tranh hóa học tại Việt Nam, rải hàng chục triệu lít chất độc hóa học xuống nhiều vùng đất, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe của nhiều thế hệ. Ngày 10/8 hằng năm đã trở thành dịp để toàn xã hội tiếp tục thể hiện trách nhiệm, chung tay chăm sóc và giúp đỡ các nạn nhân.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng hiện có gần 200 hội viên. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nhà ở, khám chữa bệnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình nạn nhân.

Dù mang trong mình thương tật và bệnh tật, nhiều cựu chiến binh, nạn nhân da cam trên địa bàn xã luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Chân Mộng trao quà tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã.

Đai đức Thích Quảng Thành - Trụ trì chùa Bình Sơn trao quà tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Chân Mộng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh; sẻ chia với những khó khăn, mất mát của các gia đình nạn nhân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Chân Mộng khẳng định công tác chăm lo cho người có công và nạn nhân chất độc da cam/dioxin luôn là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; đồng thời đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực, chung tay hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 50 suất quà cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn xã.

Đinh Vũ