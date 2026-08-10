Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo một số dự án nhà ở xã hội, phát triển đô thị

Chiều 10/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung về dự án nhà ở xã hội và phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã báo cáo kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội NAGA Phúc Yên tại phường Phúc Yên.

Dự án có quy mô 2,2 ha, xây nhà ở thương mại thấp tầng (4 tầng), xây dựng công trình thương mại dịch vụ (6 tầng) và 3 tòa chung cư cao 15 tầng với 961 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu khoảng hơn 3.500 người. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.293 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Tập đoàn NAGAKAWA làm chủ đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến, tiếp tục nghiên cứu dự án bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; chú trọng bố trí tăng diện tích bãi đỗ xe, cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, hướng tới xây dựng khu nhà ở xã hội văn minh, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Quang cảnh hội nghị.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe báo cáo đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Gia Khánh, xã Bình Xuyên. Theo đó, Dự án có quy mô hơn 27 ha, đáp ứng nhu cầu khoảng 3.200 người, tổng mức đầu tư dự kiến trên 956 tỷ đồng. Các đại biểu thống nhất dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao Sở Xây dựng tiếp thu để hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.

Đồng chí đề nghị trong quá trình triển khai phải bảo đảm quy hoạch kiến trúc hiện đại, tổ chức không gian hợp lý, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên