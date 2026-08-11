Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, thành công tốt đẹp

Ngày 11/8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam GHPGVN tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Đại hội, về phía Trung ương có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, một số xã, phường; cùng 401 đại biểu chính thức đại diện cho tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Đoàn rước chư tôn đức Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức tăng ni và các đại biểu về dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, mở đầu phiên làm việc chính thức của Đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thực hiện hiệu quả phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Công tác tăng sự, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, quản lý tự viện, nghi lễ, văn hóa và từ thiện xã hội được triển khai đồng bộ, đúng Hiến chương Giáo hội và quy định của pháp luật. GHPGVN tỉnh Phú Thọ là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác từ thiện xã hội trong toàn tỉnh, với tổng số tiền và hiện vật từ thiện giai đoạn 2022-2026 trị giá khoảng 89,4 tỷ đồng.

Ban Chứng minh và Ban Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tính đến hết tháng 5/2026, 66/148 xã, phường có Ban Đại diện Phật giáo. Toàn tỉnh hiện có 755 tự viện, 1 Trung tâm Phật giáo Hùng Vương. Trong đó, một số ngôi chùa được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia; nhiều ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Nhiều hoạt động Phật sự được tổ chức nền nếp, góp phần đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 700.000 phật tử quy y Tam Bảo; trong đó có 97.920 phật tử sinh hoạt thường xuyên và được cấp giấy chứng nhận hội viên, tăng khoảng 7.000 hội viên so với nhiệm kỳ trước.

401 đại biểu chính thức đại diện cho quý tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh về dự Đại hội.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2026-2031, GHPGVN tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc; vận động tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa mới ra mắt Đại hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội nhất trí suy cử 89 Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031; Thường trực Ban Trị sự gồm 35 người; suy cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Thượng tọa Thích Minh Nghiêm được suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại Đại hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ghi nhận, tán thành những thành tựu Phật sự của GHPGVN tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội và tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”; nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội; lấy Hiến chương, Quy chế và Giới luật làm nền tảng; đổi mới tư duy, phương thức điều hành phù hợp với xã hội hiện đại. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quản lý tăng ni, tự viện và hồ sơ hành chính; hướng dẫn phật tử thực hành đúng chính pháp; bảo tồn di sản Phật giáo gắn với phát triển du lịch tâm linh bền vững của vùng đất Tổ. Đặc biệt, phát huy tinh thần “nhập thế”, tham gia an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn đạo đức gia đình và định hướng lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, thắt chặt mối quan hệ gắn bó với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thượng tọa Thích Thanh Lâm; Thượng tọa Thích Minh Thuận và Đại đức Thích Trí Thịnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công sứ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2026.

Quang cảnh Đại hội.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Thọ; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Thượng tọa Thích Minh Thuận và Đại đức Thích Trí Thịnh; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 12 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2026.

Đinh Vũ