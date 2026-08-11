Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu

Chiều 11/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu do ông Bryan Leuenberger - Phó Tổng Giám đốc cấp cao, làm Trưởng đoàn đến chào xã giao và trao đổi về kế hoạch mở rộng đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và Phó Tổng Giám đốc cấp cao Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu Bryan Leuenberger tại buổi tiếp.

Là doanh nghiệp 100% vốn của Tập đoàn Compal (Đài Loan, Trung Quốc), Công ty TNHH Compal (Việt Nam) hiện triển khai dự án sản xuất công nghiệp điện tử quy mô lớn tại Khu công nghiệp Bá Thiện với tổng diện tích gần 29,7 ha. Trong đó, diện tích đất tại địa điểm chính trên 21,7 ha và diện tích nhà xưởng thuê tại 5 địa điểm còn lại là hơn 8 ha. Hệ thống sản phẩm của Compal đa dạng, tập trung vào máy tính xách tay, thiết bị thông minh, thiết bị mạng, linh kiện điện tử ô tô và đặc biệt là hệ thống máy chủ AI (AI Server), linh kiện AI Server cùng các dòng sản phẩm công nghệ cao khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Tổng Giám đốc cấp cao Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu Bryan Leuenberger phát biểu tại buổi làm việc.

Trải qua gần 20 năm phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh, Compal Việt Nam không ngừng mở rộng quy mô, khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp FDI trụ cột, cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty đạt doanh thu trên 1,9 tỷ USD, bằng 127,5% so với cùng kỳ năm 2025; giá trị xuất khẩu đạt 4,549 tỷ USD, bằng 123,5% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 10,178 triệu USD, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ và tạo việc làm ổn định cho hơn 12.000 lao động.

Thành viên Đoàn công tác Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu và Công ty TNHH Compal (Việt Nam) làm việc tại UBND tỉnh.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bryan Leuenberger trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ. Phó Tổng Giám đốc cấp cao Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu nhấn mạnh: Trong suốt quá trình đầu tư, doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ chính quyền địa phương. Để phục vụ kế hoạch mở rộng đầu tư trong giai đoạn tới, Compal mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo đảm nguồn năng lượng điện ổn định, giới thiệu địa điểm phù hợp cho nhà máy mới và hỗ trợ cung ứng nguồn lao động chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà lưu niệm tặng Phó Tổng Giám đốc cấp cao Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu Bryan Leuenberger.

Phó Tổng Giám đốc cấp cao Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu Bryan Leuenberger và lãnh đạo Công ty TNHH Compal (Việt Nam) trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch UBND tỉnh.

Chào mừng Đoàn công tác đến thăm và làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao những đóng góp tích cực của Compal vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí khẳng định: Compal là dự án FDI quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và có bề dày gắn bó với địa phương. Việc nhà đầu tư liên tục tăng vốn, mở rộng sản xuất sang các phân khúc công nghệ cao như AI Server và thiết bị mạng thế hệ mới là tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị sản xuất công nghệ cao trên địa bàn Phú Thọ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên Đoàn công tác Văn phòng Điều hành Compal Toàn cầu, Công ty TNHH Compal (Việt Nam) chụp ảnh lưu niệm.

Đối với các đề xuất của Công ty TNHH Compal (Việt Nam), Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án mở rộng. Tỉnh Phú Thọ cam kết luôn nhất quán chính sách đồng hành, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, an toàn và thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển bền vững.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đinh Vũ