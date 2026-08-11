Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo các đồ án quy hoạch phân khu

Chiều 11/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo một số nội dung về quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo các xã Hy Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú và các đơn vị tư vấn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo 4 đồ án gồm: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu số 4A, xã Hy Cương; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu số 4B, xã Hy Cương; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phát triển trung tâm hành chính, chính trị và du lịch đô thị mới Vĩnh Tường (phân khu đô thị Vĩnh Tường 5); Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu du lịch sinh thái, thể thao du lịch tại huyện Vĩnh Tường, nay thuộc xã Vĩnh Phú.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang phát biểu tại hội nghị.

Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu số 4A, xã Hy Cương, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 682,3ha. Phía Tây, Bắc, Tây Bắc giáp Khu số 4B, xã Hy Cương; phía Nam giáp xã Phùng Nguyên, xã Bản Nguyên; phía Đông giáp phân khu số 3, phường Nông Trang. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040 theo định hướng Quy hoạch chung thành phố Việt Trì hoặc đến khi có quy hoạch điều chỉnh tổng thể thay thế.

Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu số 4B, xã Hy Cương, khu vực nghiên cứu có diện tích khoảng 894,02ha; phía Bắc giáp Khu di tích lịch sử Đền Hùng; phía Tây giáp xã Xuân Lũng và xã Lâm Thao; phía Nam giáp xã Phùng Nguyên; phía Đông giáp Khu số 4A, xã Hy Cương. Thời hạn quy hoạch đến năm 2040 hoặc đến khi có quy hoạch điều chỉnh tổng thể thay thế.

Các đồ án được xây dựng nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2040; bảo đảm phù hợp, đồng bộ với mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan theo hướng hiện đại, có bản sắc; xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại và kết nối hợp lý với hạ tầng chung. Quá trình lập đồ án đã thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tổ chức thẩm định, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đối với Quy hoạch phân khu đô thị Vĩnh Tường 5, phạm vi lập quy hoạch thuộc một phần địa giới xã Vĩnh Tường và xã Vĩnh Phú, với tổng diện tích khoảng 1.640,57ha. Trong đó, khoảng 1.150ha thuộc xã Vĩnh Tường và 490ha thuộc xã Vĩnh Phú. Dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 29.315 người; quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 45.000 người. Toàn phân khu được tổ chức thành 5 tiểu khu chức năng với 13 ô quy hoạch.

Đồ án định hướng phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối với các khu đô thị mới, khu, cụm công nghiệp và các xã lân cận; tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, phát triển các khu dân cư mới, thương mại - dịch vụ và các khu chức năng chuyên đề về du lịch, giáo dục - nghiên cứu, dịch vụ hỗ trợ sản xuất; bảo vệ cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái khu vực Đầm Rưng.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại hội nghị.

Đối với Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái, thể thao du lịch tại huyện Vĩnh Tường, khu vực lập quy hoạch có quy mô khoảng 1.070ha, dân số dự kiến đến năm 2040 khoảng 8.219 người. Quy hoạch hướng tới hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm và thể thao du lịch được đầu tư đồng bộ, hiện đại; kết nối hài hòa với các khu vực lân cận, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với phạm vi, ranh giới, quy mô các khu vực lập quy hoạch; cơ cấu sử dụng đất; tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật; khả năng kết nối giữa các khu chức năng với khu vực lân cận; đồng thời rà soát sự phù hợp, thống nhất của các đồ án với quy hoạch cấp trên và định hướng phát triển chung của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đối với Quy hoạch phân khu Khu số 4A và Khu số 4B, xã Hy Cương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các sở, ngành, rà soát, cập nhật và hoàn thiện hồ sơ; bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị Việt Trì, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ các điểm nhấn phát triển gắn với Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng; chú trọng không gian cây xanh, mặt nước, khu tái định cư, nhà ở xã hội; hạn chế tối đa việc san lấp ao, hồ; đồng thời bảo đảm kết nối đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận.

Đối với Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phát triển trung tâm hành chính, chính trị và du lịch đô thị mới Vĩnh Tường (phân khu đô thị Vĩnh Tường 5) và Quy hoạch khu du lịch sinh thái, thể thao du lịch tại xã Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, cập nhật số liệu hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định và bảo đảm thống nhất với các quy hoạch cấp trên. Đồng thời rà soát các nội dung về hành lang đê điều, thoát lũ, giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, các công trình điểm nhấn và tăng cường phối hợp với địa phương trong quá trình hoàn thiện quy hoạch.

Riêng đối với Quy hoạch khu du lịch sinh thái, thể thao du lịch tại xã Vĩnh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ hơn định hướng phát triển, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch tỉnh; rà soát các khu vực chăn nuôi, các dự án hiện có để hài hòa với sinh kế của người dân. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo điều kiện sớm triển khai dự án và tiếp tục hoàn thiện các căn cứ pháp lý liên quan.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên