Điều chỉnh quy hoạch, tạo động lực phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình

Chiều 12/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã làm rõ sự cần thiết và báo cáo những nội dung chính của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050. Theo đó, Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình được phê duyệt từ năm 2021, đến nay đã đến thời điểm rà soát theo quy định. Quá trình triển khai cũng cho thấy một số nội dung chưa thống nhất với quy hoạch cấp xã và các quy hoạch liên quan, dẫn đến sự chồng chéo giữa các cấp quy hoạch.

Mặt khác, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh làm thay đổi phạm vi, cấu trúc không gian và yêu cầu quản lý, phát triển khu vực. Vai trò, vị thế của Khu du lịch hồ Hòa Bình trong hệ thống du lịch cũng có những thay đổi; nhiều công trình hạ tầng mới được đầu tư, trong đó có tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đặt ra yêu cầu cập nhật về tổ chức không gian, sử dụng đất và kết nối hạ tầng.

Từ thực tế đó, việc điều chỉnh quy hoạch là rất cần thiết, nhằm bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ với hệ thống quy hoạch các cấp; tạo cơ sở định hướng đầu tư hạ tầng, thu hút các nguồn lực phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân ven hồ.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo những nội dung chính của đồ án.

Theo đồ án, việc điều chỉnh quy hoạch được lập trên một phần địa giới hành chính một số xã, phường, quy mô diện tích 52.200 ha. Mục tiêu là phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình trở thành khu du lịch trọng điểm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc theo hướng xanh, bền vững, giàu bản sắc; đến năm 2050 trở thành điểm đến du lịch hồ, nghỉ dưỡng, sinh thái và văn hóa chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đồ án định hướng khai thác hiệu quả lợi thế mặt nước, rừng, cảnh quan và văn hóa bản địa để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch. Không gian du lịch được tổ chức theo hướng đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa các khu vực và khu nghỉ dưỡng.

Cùng với phát triển du lịch, đồ án đặt yêu cầu bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ chứa, bảo vệ rừng, cảnh quan, hệ sinh thái và sinh kế bền vững của người dân. Hệ thống giao thông được nghiên cứu theo hướng tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông liên vùng, cập nhật các hướng kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, giao thông ven hồ và hệ thống vận tải thủy.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch, đồng thời cho rằng đây là cơ sở quan trọng để các địa phương trong phạm vi quy hoạch quản lý, sử dụng đất và triển khai các dự án đầu tư phù hợp. Đại diện các xã, phường cũng làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện; kiến nghị đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với địa phương để rà soát, cập nhật các nội dung, bảo đảm đồ án phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp ý kiến vào dự thảo đồ án.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng đồ án. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện đồ án, bảo đảm tính pháp lý, đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch có liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc điều chỉnh quy hoạch phải bám sát tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tế của khu vực hồ Hòa Bình; hài hòa giữa yêu cầu phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, cảnh quan, rừng, nguồn nước và bảo đảm an toàn hồ chứa. Trong đó, cần nghiên cứu, đề xuất các định hướng, sản phẩm du lịch có tính đặc trưng, khác biệt, phù hợp với lợi thế của hồ Hòa Bình, tạo sức hấp dẫn và khả năng khai thác lâu dài.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, quy hoạch lần này cần thể hiện rõ tư duy phát triển mới, theo hướng “nghĩ lớn, nghĩ sâu, làm bài bản, tạo ra những sản phẩm thực chất, có tính khả thi và giá trị bền vững”. Đây là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế của hồ Hòa Bình, từng bước chuyển hóa các nguồn lực sẵn có thành những giá trị kinh tế - xã hội cụ thể.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin, rà soát kỹ các nội dung thuộc phạm vi quản lý, kịp thời bổ sung những vấn đề còn thiếu hoặc chưa phù hợp. Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện đồ án với chất lượng cao, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình trong giai đoạn mới.

Lê Hoàng