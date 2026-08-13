Rà soát tiến độ các dự án trọng điểm khu vực Hòa Bình

Sáng 13/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai một số dự án trọng điểm khu vực Hòa Bình (cũ), gồm: đường Hòa Lạc - Hòa Bình, cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và khu nghĩa trang phục vụ di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình; lãnh đạo UBND các phường Hòa Bình, Thống Nhất cùng các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, các địa phương, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc của từng dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình thực hiện theo phương thức đối tác công tư. Dự án có chiều dài khoảng 23,04km, đầu tư mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư theo phương án được duyệt khoảng 10.475 tỷ đồng.

Qua cập nhật theo đơn giá năm 2026, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.331 tỷ đồng, tăng khoảng 1.856 tỷ đồng, do đó cần điều chỉnh chủ trương đầu tư. Phần vốn nhà đầu tư phải huy động để thực hiện điều chỉnh quy mô khoảng 6.827 tỷ đồng.

Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn rà soát hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án. Các bên thống nhất tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ căn cứ điều chỉnh, tổng mức đầu tư, phương án tài chính và tiến độ thực hiện.

Đại diện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình báo cáo tình hình triển khai các dự án.

Đối với Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn từ Km19+000 - Km53+000 có 4 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện đến nay đạt khoảng 2.045/8.332 tỷ đồng, tương đương 24,55% giá trị hợp đồng. Các gói thầu cơ bản bảo đảm tiến độ; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cơ bản đã bàn giao cho nhà thầu triển khai thi công.

Để bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Ban Quản lý dự án đề xuất triển khai trước một số hạng mục như đào, đắp mở rộng cục bộ tại các vị trí cần thiết; gia cố mái taluy tại các vị trí xung yếu; hoàn thiện 3 ống hầm lánh nạn và xem xét điều chỉnh thiết kế kết cấu móng mặt đường phù hợp với giai đoạn hoàn thiện. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.451 tỷ đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group phát biểu tại cuộc họp.

Đối với Dự án xây dựng khu nghĩa trang phục vụ di dời các ngôi mộ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của 2 dự án (Dự án đường nối Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B; Dự án kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc), UBND tỉnh đã thống nhất sử dụng nguồn kinh phí của từng dự án để đầu tư khu nghĩa trang, giao UBND phường Thống Nhất tổ chức thực hiện.

Hiện Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đang điều chỉnh ranh giới giải phóng mặt bằng, phối hợp với địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Lương Sơn rà soát, đo đạc, kiểm đếm, xác định số lượng mộ cần di dời, làm cơ sở xác định quy mô khu nghĩa trang.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp.

Đối với Dự án đường nối Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B, giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đã vượt cơ cấu tổng mức đầu tư được duyệt, cần thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư trước khi tiếp tục bố trí kinh phí.

Sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh, các dự án trọng điểm tại khu vực Hòa Bình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, ngành, địa phương, nhà đầu tư và đơn vị tư vấn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh cuộc họp.

Đối với Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình, đồng chí yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ căn cứ điều chỉnh, tổng mức đầu tư, phương án tài chính và tiến độ thực hiện. Phường Hòa Bình và phường Thống Nhất rà soát công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư; Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh để trình UBND tỉnh.

Đối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình được giao phối hợp với nhà đầu tư rà soát kỹ các hạng mục đề xuất triển khai, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Về dự án xây dựng khu nghĩa trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phường Hòa Bình phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình điều chỉnh quy hoạch chung của phường, tính toán các nội dung liên quan theo hướng tiết kiệm và tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Hồng Duyên