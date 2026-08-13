Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông: Giải quyết dứt điểm khiếu nại, không “rà soát” chung chung

Ngày 13/8, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 1 - phường Việt Trì), đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2026. Buổi tiếp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu Cơ sở 2 (phường Vĩnh Phúc), Cơ sở 3 (phường Hòa Bình) và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì buổi tiếp công dân.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thắng – Chánh Thanh tra tỉnh; Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã lắng nghe kiến nghị của ông Mai Hà Thành và ông Lê Đức Toàn, đại diện cho 24 hộ dân tại phường Nông Trang.

Theo phản ánh, năm 2004, UBND thành phố Việt Trì (cũ) giao đất ở tự xây cho 33 hộ dân tại khu 2, phường Vân Cơ (cũ). Dù 31/33 hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và nộp tiền sử dụng đất, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng, đến nay đã 22 năm trôi qua, 24 hộ dân vẫn chưa được giao đất trên thực địa. Dù đã nhiều lần đề đạt nguyện vọng tới chính quyền địa phương qua nhiều thời kỳ, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Các ông Mai Hà Thành, Lê Đức Toàn đại diện cho 24 hộ dân phường Nông Trang phản ánh tại buổi tiếp công dân.

Sau khi nghe ý kiến các sở, ngành và UBND phường Nông Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chia sẻ với những khó khăn của người dân; khẳng định kiến nghị của 24 hộ dân là chính đáng.

Đồng chí thẳng thắn chỉ rõ: Cơ quan quản lý nhà nước qua các thời kỳ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm do xử lý thiếu quyết liệt, không rốt ráo, dẫn đến thiệt thòi cho người dân. Việc kéo dài qua nhiều thời kỳ thay đổi chính sách pháp luật khiến vụ việc ngày càng phức tạp, hiện trạng vị trí đất cũ đã giao cho dự án khác nên khó xử lý tại chỗ.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo không “lòng vòng”, không dừng lại ở việc “rà soát” chung chung, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND phường Nông Trang lập báo cáo tổng thể về vụ việc. Đồng chí giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra kỹ để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Nội dung báo cáo phải đánh giá toàn bộ quy trình cấp GCNQSDĐ trước đây, căn cứ pháp lý và thẩm quyền xử lý; đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo 3 phương án.

Phương án 1, cấp đất tại vị trí cũ nếu có thể lập dự án, phương án tái định cư và xác định rõ nguồn lực thực hiện.

Phương án 2, rà soát toàn bộ quỹ đất công còn lại trên địa bàn phường Nông Trang hoặc phường Vân Phú để bố trí đất cho các hộ dân.

Phương án 3, trường hợp không còn quỹ đất tại chỗ, xây dựng căn cứ đề xuất khu tái định cư trọng điểm tại địa phương lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân chia sẻ, cởi mở tiếp nhận phương án bố trí vị trí mới do yếu tố lịch sử để lại. Sở Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/8/2026; phấn đấu hoàn thành phương án giao đất chính thức cho các hộ dân trước ngày 31/12/2026.

Đại diện hộ gia đình ông Nguyễn Đức Vinh (phường Vân Phú) kiến nghị việc cấp GCNQSDĐ sau khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án nâng cấp đường Âu Cơ.

Cũng tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh đã xem xét kiến nghị của ông Nguyễn Đức Vinh (phường Vân Phú) về việc cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 255,5 m2 còn lại sau khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án nâng cấp đường Âu Cơ năm 2023.

Đồng chí nhấn mạnh, đăng ký đất đai là quy định bắt buộc; trường hợp của ông Vinh đủ điều kiện xem xét cấp GCNQSDĐ theo Luật Đất đai. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công dân khẩn trương nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vân Phú; giao UBND phường hướng dẫn, thụ lý và cam kết hoàn thành thủ tục ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tư pháp phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND phường Vân Phú cam kết hoàn thành thủ tục cấp GCNQSDĐ cho công dân trong vòng 1 tuần kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại các kỳ tiếp công dân trước.

Đánh giá tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo giao từ các kỳ trước, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương các cơ quan, địa phương đã giải quyết dứt điểm 3 vụ việc vướng mắc tính đến ngày 7/8/2026. Đồng thời, yêu cầu tập trung xử lý 13 vụ việc còn tồn đọng, tuyệt đối không để kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Buổi tiếp được kết nối trực tuyến với điểm cầu Cơ sở 2 - phường Vĩnh Phúc, Cơ sở 3 - phường Hòa Bình và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đối với các vụ việc cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Thống Nhất phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình triển khai ngay Dự án đường Dân Chủ sau khi công bố theo quy định, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc giao đất, cấp giấy chứng nhận cho 43/50 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án KCN Bờ trái sông Đà.

Liên quan kết quả giải quyết chế độ đối với cán bộ Trung tâm Giống Thủy sản, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương việc giải quyết xong 5 trường hợp, đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì rà soát các trường hợp tương tự tại các đơn vị sự nghiệp khác để xử lý dứt điểm.

Đối với vụ việc vận tải hành khách khu vực lòng hồ Hòa Bình, Sở Xây dựng khẩn trương trả lời dứt điểm cho người dân về việc đăng kiểm, cơi nới phương tiện vận tải hành khách...

Kết luận buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết dứt điểm mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Cán bộ, công chức các cấp phải thay đổi tư duy, coi công tác tiếp dân là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền.

Đinh Vũ