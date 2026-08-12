Giữ vững trật tự đô thị ở phường Âu Cơ

Xác định quản lý trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, phường Âu Cơ đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng duy trì thường xuyên các đợt ra quân kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, từng bước đưa công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Những ngày này, trên các tuyến đường chính của phường Âu Cơ, công tác kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị được lực lượng chức năng duy trì thường xuyên. Tại những khu vực đông dân cư, các tuyến đường có hoạt động kinh doanh, buôn bán và nhất là những điểm thường xuyên họp chợ, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặt biển quảng cáo, pano, áp phích không đúng quy định.

Đặc biệt, phường xác định các khu vực thường xuyên họp chợ, các điểm có mật độ phương tiện qua lại đông và những vị trí có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông là những địa bàn cần tập trung kiểm tra. Các lực lượng chức năng duy trì các buổi ra quân theo kế hoạch, đồng thời tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát sinh tình trạng vi phạm. Việc này góp phần hạn chế tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bảo đảm đường thông, hè thoáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Lực lượng chức năng phường Âu Cơ ra quân kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng buôn bán dưới lòng đường, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

Trong 6 tháng, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Âu Cơ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần từng bước đưa công tác quản lý vào nền nếp.

Trong đó, phường đã tổ chức kiểm tra, xử lý và thu giữ, gỡ bỏ hơn 50 biển quảng cáo sai quy định; đồng thời bóc dỡ các loại tờ rơi, pano, áp phích được treo, dán không đúng quy định trên các tuyến đường. Đây là những hành vi tưởng như nhỏ nhưng nếu không được xử lý thường xuyên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị, gây mất trật tự và tạo tiền lệ cho các vi phạm khác. Cùng với đó, phường Âu Cơ kiên quyết xử lý những trường hợp tự ý dựng công trình, hình thành các điểm chợ tạm hoặc tổ chức họp chợ dưới lòng đường.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, phường chú trọng phối hợp giữa các lực lượng trong công tác kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm. Trong quá trình ra quân, lực lượng chức năng vừa tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành, vừa kiên quyết xử lý đối với những trường hợp đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm. Cách làm này góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao ý thức tự giác của người dân, hạn chế tình trạng vi phạm kéo dài.

Không chỉ tập trung vào trật tự đô thị, công tác quản lý trật tự xây dựng cũng được phường Âu Cơ quan tâm thực hiện nghiêm túc. Các trường hợp có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra, xác minh và xử lý theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần ngăn ngừa tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sử dụng đất không đúng quy định, ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch và sử dụng đất trên địa bàn.

Theo đó, trong 6 tháng, phường đã xử lý một trường hợp xây dựng công trình nhà cấp 4 trái phép trên đất đồi rừng, buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả đối với một trường hợp xây dựng nhà ở sai so với nội dung được cấp phép. Việc xử lý đúng quy trình, quy định không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện xây dựng công trình.

Đồng chí Hoàng Anh Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Âu Cơ cho biết: Quan điểm của phường là quản lý phải thường xuyên, liên tục, trong đó ưu tiên những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm, các điểm họp chợ, tuyến đường đông phương tiện. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, sau khi tuyên truyền, nhắc nhở vẫn không chấp hành sẽ xử lý theo đúng quy định.

Người dân phường Âu Cơ tự giác tháo dỡ vật dụng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.

Để duy trì kết quả đạt được, thời gian tới phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nhất là tại những địa bàn thường xuyên phát sinh vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh cùng tham gia giữ gìn trật tự đô thị. Trong đó, đề cao trách nhiệm của mỗi hộ dân, hộ kinh doanh trong việc không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không dựng biển quảng cáo, mái che, công trình tạm trái quy định; chủ động tháo dỡ các vật dụng gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Cùng với đó, công tác quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được thực hiện chặt chẽ ngay từ cơ sở. Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa được tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những trường hợp xây dựng không phép, sai phép hoặc sử dụng đất không đúng quy định. Những trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Hoàng Hương