Thịnh Minh giữ bình yên từ cơ sở

Sau sáp nhập, xã Thịnh Minh địa bàn rộng, dân số đông, thành phần dân cư đa dạng, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội và Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Không gian phát triển mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Từ thực tế địa bàn rộng và nhiều tuyến giao thông, công trình hạ tầng trọng điểm, xã Thịnh Minh đang từng bước củng cố, sắp xếp lại các mô hình tự quản theo hướng tinh gọn, thực chất, phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn bình yên ngay từ khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Thịnh Minh.

Khi người dân cùng gìn giữ bình yên

Ở Thịnh Minh, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ được triển khai qua những đợt tuyên truyền tập trung mà còn được đưa về từng khu dân cư. Công an xã thường xuyên bám địa bàn, dự các cuộc họp thôn để nắm tình hình, vận động người dân tham gia giữ gìn ANTT.

Hiệu quả của phong trào còn thể hiện qua sự chủ động của người dân. Trong 6 tháng đầu năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp trên 35 tin liên quan đến ANTT, trong đó có 2 vụ việc được điều tra, khám phá. Người dân cũng tự nguyện giao nộp 4 khẩu súng tự chế.

Kết quả trên cho thấy khi người dân hiểu, tin và chủ động tham gia, công tác bảo đảm ANTT không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng.

Gian hàng hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy của Công an xã Thịnh Minh tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Thịnh Minh khai thác mạng xã hội để đưa thông tin chính thống đến người dân. Trang Fanpage “Thịnh Minh 24/7” do Công an xã quản lý đã đăng tải, chia sẻ 242 tin, bài với nội dung tích cực, thu hút 822.200 lượt xem, 8.475 lượt tương tác, 6.924 lượt thích, 247 bình luận và 466 lượt chia sẻ. Qua đó góp phần định hướng thông tin, nâng cao ý thức phòng ngừa và đấu tranh với những thông tin sai trái trên không gian mạng.

Theo đồng chí Nguyễn Thái Hoà - Phó Chủ tịch UBND xã, sau sáp nhập, địa bàn quản lý mở rộng, đòi hỏi công tác bảo đảm ANTT phải chủ động và linh hoạt hơn. Đảng ủy, UBND xã xác định nâng cao chất lượng các mô hình tự quản là một trong những nhiệm vụ then chốt; đồng thời chú trọng sắp xếp các mô hình theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Không chạy theo số lượng mô hình

Thịnh Minh không coi số lượng mô hình là thước đo hiệu quả. Khi địa giới hành chính thay đổi, xã rà soát, kết thúc những mô hình không còn phù hợp; củng cố, xây dựng mới các mô hình đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Công an xã tham mưu xây dựng mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên” và kiện toàn mô hình “Camera an ninh”; kết thúc các mô hình “Tổ an ninh tự quản”, “Xã không có tội phạm, tệ nạn ma túy” do không còn phù hợp. Hiện xã duy trì 3 loại mô hình, được đánh giá từ khá trở lên, hoạt động theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải, tự bảo vệ.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trực tiếp bám địa bàn, nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Toàn xã có 20 Tổ bảo vệ ANTT với 86 thành viên, trong đó 62 người là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Văn Công - Trưởng thôn Mỏ Ngô cho biết: Các mô hình tự quản và lực lượng bảo vệ ANTT bám sát địa bàn góp phần giữ vững ANTT, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Thịnh Minh cũng chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với thanh, thiếu niên, học sinh thông qua các mô hình: “3 cùng pháp luật với giáo viên, học sinh”, “Lực lượng Công an xã Thịnh Minh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, thân thiện với Nhân dân”.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an xã tổ chức 4 buổi tuyên truyền tại 4 trường học, với hơn 1.600 lượt giáo viên, phụ huynh, học sinh; tuyên truyền lưu động trên 25 lượt và phát thanh qua hệ thống loa xã, thôn hơn 360 lượt.

Giữ bình yên bằng những việc gần dân

Từ các thôn đến trường học, từ hệ thống truyền thanh đến mạng xã hội, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thịnh Minh đang được triển khai theo hướng gần dân, sát với thực tiễn và những vấn đề người dân quan tâm.

Ông Phùng Văn Điệp - Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Hạnh Phúc cho biết: Các thành viên luôn xác định phải gần dân, sát cơ sở, thường xuyên tuần tra, nắm tình hình, hỗ trợ Công an xã kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Công an xã Thịnh Minh luôn có mặt đảm bảo ANTT trong các sự kiện quan trọng của địa phương.

Thời gian tới, Thịnh Minh tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Phát huy hiệu quả trang Fanpage “Thịnh Minh 24/7”, hệ thống truyền thanh, camera an ninh trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, ma túy, tín dụng đen. Đồng thời, chú trọng phòng, chống bạo lực học đường, cháy nổ và bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng với đó, xã chú trọng xây dựng lực lượng Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, điển hình tiên tiến.

Thịnh Minh sau sáp nhập rộng hơn, yêu cầu quản lý cũng cao hơn. Song khi người dân cùng tham gia, chia sẻ thông tin và chủ động giải quyết vấn đề từ sớm, các mô hình tự quản sẽ thực sự trở thành một phần của đời sống cộng đồng, góp sức giữ bình yên từ cơ sở.

Hồng Duyên