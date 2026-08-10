Bình Phú khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Sáng 10/8, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Bình Phú tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026. Tham gia lớp học có 70 học viên là các cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026 tại xã Bình Phú.

Trong 4 ngày (10 - 13/8) các học viên sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề theo quy định, tập trung những nội dung cơ bản về đường lối quân sự, quốc phòng, an ninh của Đảng; quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xây dựng khu vực phòng thủ và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026.

Lớp bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trường Sơn (CTV)