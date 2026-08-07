Bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Thông tin từ Công an xã Tân Lạc, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật nghi là ma túy.

Cụ thể, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 6/8, tổ công tác Công an xã Tân Lạc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Quốc lộ 12B, đoạn qua thôn Mãn Đức thì phát hiện một nam thanh niên đi bộ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là B.V.H. (sinh năm 2002), trú tại xã Mường Hoa, tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Tân Lạc làm việc với đối tượng B.V.H về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo ngực bên trái của B.V.H. có 2 gói nilon, gồm 1 gói màu đỏ và 1 gói màu xanh. Đối tượng khai nhận đây là số ma túy cất giữ để sử dụng cho bản thân.

Kiểm tra bên trong các gói nilon, lực lượng Công an phát hiện gói màu đỏ chứa chất bột cùng các cục màu trắng nghi là ma túy; gói màu xanh chứa 9 viên nén hình trụ tròn màu hồng nghi là ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ và niêm phong toàn bộ tang vật theo đúng quy định của pháp luật.

Công an xã Tân Lạc đang tiếp tục điều tra, giám định số tang vật thu giữ để làm rõ vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đinh Thắng