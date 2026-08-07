Phát huy sức mạnh toàn dân giữ vững bình yên địa bàn

Với phương châm chủ động bám cơ sở, Công an xã Sông Lô phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an chính quy và lực lượng bảo vệ ANTT góp phần giữ vững ổn định địa bàn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, Công an xã Sông Lô đã kiện toàn các Tổ bảo vệ ANTT với 108 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, “cánh tay nối dài” của Công an xã trong nắm tình hình, phát hiện, xử lý các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Công an xã Sông Lô phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục, quản lý học sinh.

Phát huy lợi thế am hiểu địa bàn, phong tục và gần gũi Nhân dân, lực lượng bảo vệ ANTT phối hợp thường xuyên với Công an xã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, khu dân cư, địa bàn trọng điểm; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở rà soát, kiểm tra cư trú đối với hơn 8.200 hộ, trên 34.000 nhân khẩu. Qua đó, phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm quy định về cư trú, góp phần làm sạch dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Song song với công tác quản lý địa bàn, Công an xã Sông Lô xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị vừa đẩy mạnh tuyên truyền, cảm hóa, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Điển hình, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 12/6/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực thôn Đại Thắng, tổ công tác Công an xã phát hiện một đối tượng sinh năm 1996, trú tại xã Tam Sơn có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng hai gói giấy bạc, trong đó có một gói chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và một gói giấy bạc đã cháy một phần dùng để sử dụng ma túy. Đối tượng khai nhận số chất trên là heroin mua để sử dụng. Kết quả giám định xác định tang vật là 0,3411 gam heroin. Mở rộng điều tra, Công an xã tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm hai đối tượng.

Trước đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, ngày 26/4/2026, Công an xã đã vận động thành công một trường hợp tự nguyện ra đầu thú về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa từ cơ sở.

Công an xã Sông Lô phối hợp tổ chức tuyên truyền trải nghiệm, tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công an xã Sông Lô còn triển khai nhiều đợt cao điểm bảo đảm ANTT trên các lĩnh vực quản lý nhà nước như: đấu tranh, vô hiệu hóa các tài khoản tham gia hội, nhóm phản động trên không gian mạng; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật... Đặc biệt, nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa tội phạm, Công an xã đã tham mưu thành lập và ra mắt mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên”; kiện toàn Ban Chỉ đạo mô hình để triển khai đồng bộ các giải pháp giáo dục, quản lý, hỗ trợ thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Thượng tá Trần Mạnh Cường - Trưởng Công an xã Sông Lô cho biết: Chăm lo, giáo dục và bảo vệ thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn xã hội. Khi gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ sẽ tạo dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần ngăn ngừa từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên.

Với những kết quả đạt được, Tổ bảo vệ ANTT thôn Sông Lô vừa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; nhiều cá nhân thuộc các thôn Vạn Thắng, Đoàn Kết được Giám đốc Công an tỉnh và UBND xã khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANTT.

Giữ vững bình yên địa bàn, Công an xã Sông Lô sẽ tiếp tục kiện toàn lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở theo mô hình tổ chức mới; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, từng bước xây dựng địa bàn an toàn, hướng tới mục tiêu xã Sông Lô không có ma túy, không phát sinh điểm nóng về ANTT, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Huy Thắng