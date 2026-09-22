Tiên Lữ chủ động phòng ngừa tội phạm ma túy

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh trật tự và đời sống Nhân dân, Công an xã Tiên Lữ đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý địa bàn, rà soát, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, giữ vững bình yên ngay từ cơ sở.

Công an xã Tiên Lữ thực hiện xét nghiệm nhanh chất ma túy cho công nhân nam Công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch.

Xác định đấu tranh, phòng chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, Công an xã Tiên Lữ đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cư trong công tác rà soát, bám nắm địa bàn; cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện; thường xuyên gọi hỏi, răn đe, kiểm tra những trường hợp có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh trực diện với tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Tiên Lữ đã điều tra, giải quyết 6 vụ với 6 đối tượng liên quan đến ma túy; trong đó đã khởi tố 6 vụ/6 bị can. Lực lượng chức năng lập hồ sơ đưa 6 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp với số tiền 9 triệu đồng. Đáng chú ý, đơn vị đã tổ chức tổng kiểm tra, xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với 100% công nhân nam tại Công ty TNHH MTV Giày Lập Thạch, nhằm phát hiện sớm, chủ động phòng ngừa nguy cơ hình thành điểm nóng ma túy trong doanh nghiệp. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Tiên Lữ khẳng định: “Chúng tôi quán triệt tinh thần không có vùng cấm, chủ động đi trước một bước trong công tác nắm tình hình. Lực lượng Công an xã không chỉ tập trung đấu tranh, bóc gỡ các hành vi vi phạm mà còn chú trọng quản lý chặt chẽ đối tượng tại địa bàn, kết hợp giữa răn đe pháp luật và hỗ trợ giáo dục, giúp người sau cai tái hòa nhập cộng đồng”.

Để công tác phòng ngừa đạt hiệu quả cao, Công an xã Tiên Lữ đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026; phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy; tuyên truyền trực tiếp đến các khu dân cư. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, vận động người dân tích cực tham gia tố giác vi phạm. Đồng chí Đỗ Phúc Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lữ cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác an ninh trật tự là tiền đề cốt lõi để phát triển kinh tế - xã hội. Sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã trong quản lý địa bàn và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tạo sự chuyển biến rõ nét. Xã quyết tâm đến năm 2030 trở thành Xã không ma túy”.

Song song với đấu tranh phòng chống ma túy, lực lượng Công an xã còn chủ động thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID; kịp thời nhắc nhở, xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng và hỗ trợ Nhân dân giải quyết các tình huống phát sinh. Tiêu biểu, trong tháng 8/2026, Công an xã phối hợp hoàn trả 7 triệu đồng cho người dân chuyển nhầm tài khoản. Chị Nguyễn Thị Thu Hương (sinh năm 1986) ở thôn Nam - người được Công an xã hỗ trợ làm thủ tục trao trả số tiền chuyển nhầm, chia sẻ: “Sự tận tụy, trách nhiệm của các chiến sĩ Công an xã không chỉ giúp giải quyết công việc nhanh chóng, minh bạch mà còn tạo niềm tin cho Nhân dân. Nhìn các đồng chí vừa bám sát địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự, vừa tận tình hướng dẫn bà con các thủ tục hành chính, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, người dân thấy yên tâm làm ăn”.

Nhờ triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã được giữ vững. Thời gian tới, Công an xã Tiên Lữ tiếp tục nắm chắc tình hình, địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Thắng