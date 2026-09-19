Ứng dụng công nghệ số trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Chiều 19/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH May mặc Việt Thiên, xã Vĩnh Tường tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn.

Hơn 100 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động. Đáng chú ý, các giải pháp công nghệ số lần đầu được ứng dụng trực tiếp, hỗ trợ trinh sát, chỉ huy và xử lý tình huống.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh giới thiệu thiết bị DRONE trong công tác chữa cháy.

Theo tình huống giả định, vào 14h30, tại nhà xưởng số 3 của Công ty TNHH May mặc Việt Thiên xảy ra chập hệ thống điện, gây cháy tại khu vực kho phụ liệu, thành phẩm và bán thành phẩm.

Do hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động đang được duy tu, bảo dưỡng, cùng lượng lớn vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng phát triển, có nguy cơ lan rộng; 10 công nhân bị mắc kẹt.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Việt Thiên tham gia thực tập phương án.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở tổ chức báo động, hướng dẫn công nhân thoát nạn, chữa cháy ban đầu và tìm kiếm người bị nạn. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt, triển khai trinh sát, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo sự chỉ huy, điều hành thống nhất.

Thiết bị DRONE được sử dụng với nhiệm bị trinh sát và mang theo khẩu trang hỗ trợ công nhân trong quá trình thoát nạn khi xảy ra cháy.

Trong quá trình xử lý, thiết bị DRONE được triển khai trinh sát trên không, truyền hình ảnh và thông tin trực tiếp về trung tâm chỉ huy. Dữ liệu thu được giúp chỉ huy có thêm thông tin về phạm vi đám cháy, hướng cháy lan, khu vực nguy hiểm và vị trí có khả năng có người mắc kẹt, từ đó lựa chọn hướng tấn công, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

D-Zone mang theo quả cầu chữa cháy thả từ trên cao đến những vị trí nguy hiểm.

DRONE được tích hợp camera và camera nhiệt, hỗ trợ phát hiện nguồn nhiệt, tìm kiếm người bị nạn trong môi trường nhiều khói hoặc tại những khu vực khó tiếp cận.

Thiết bị cũng có thể vận chuyển một số vật dụng thiết yếu như khẩu trang, mặt nạ lọc độc, nước uống, thực phẩm; hỗ trợ thả phao, áo phao, tìm kiếm qua tín hiệu Bluetooth và triển khai quả cầu chữa cháy tại các vị trí nguy hiểm.

Việc ứng dụng DRONE giúp mở rộng khả năng trinh sát, hỗ trợ chỉ huy ra quyết định nhanh hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ cho cán bộ, chiến sĩ khi tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Xe thang phun nước chữa cháy ở vị trí trên cao với áp suất lớn được huy động tại buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, sáng 19/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và CNCH của Công ty TNHH May mặc Việt Thiên. Lần đầu tiên, Robot AI hình người được sử dụng để tuyên truyền, tương tác hỏi - đáp về kiến thức, pháp luật PCCC và CNCH.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Việt Thiên trải nghiệm sử dụng Robot AI giải đáp các câu hỏi liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

Qua thực tập và bồi dưỡng nghiệp vụ, các lực lượng được rèn luyện khả năng phối hợp, hiệp đồng trong xử lý tình huống phức tạp.

Việc kết hợp drone DRONE, camera nhiệt, trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ hiện đại đã mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác PCCC, CNCH, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý sự cố và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn gây ra.

Kim Liên