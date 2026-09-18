Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp đối tượng livestream, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Ngày 17/9, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt về việc một nhóm người đến bệnh viện quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh. Sau khoảng 5 giờ xác minh, điều tra, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 17/9, một nhóm khoảng 10 người gồm cả nam và nữ đến tầng 1, Tòa nhà Quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc. Trong quá trình có mặt tại bệnh viện, một số người quay video, phát livestream, to tiếng, chửi bới, gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh và sinh hoạt của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Trang cá nhân facebook Nguyễn Khắc Hồng thực hiện hành vi livestream tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Nội dung livestream sau đó thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó có những thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Phúc đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời yêu cầu những người liên quan về trụ sở Công an để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an làm rõ vụ việc xuất phát từ thông tin Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1999, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, cung cấp cho người thân về việc bản thân đang mang thai. Ngày 17/9, gia đình đưa Ánh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương kiểm tra và được xác định không mang thai. Tuy nhiên, Ánh nói với gia đình rằng ngày 16/9, bản thân đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khám thai và được thông báo thai bị dị tật.

Tin lời con gái, Nguyễn Khắc Hồng, sinh năm 1976, trú tại xã Tam Dương, cùng người nhà đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Tại đây, Hồng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân phát livestream, có lời nói chửi bới, gây mất trật tự và cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến bệnh viện.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Khắc Hồng, sinh năm 1976, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Hồng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan, trong đó có việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, clip sai sự thật trên mạng xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, chia sẻ. Việc phát tán thông tin sai sự thật có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời gây tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự và dư luận xã hội. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ