Điểm tựa bình yên ở Trạm Thản

Chủ động nắm chắc địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an xã Trạm Thản đang từng ngày góp phần giữ vững an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Trạm Thản đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xác định nắm chắc tình hình địa bàn là nhiệm vụ then chốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, Công an xã Trạm Thản chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám địa bàn, gần dân, sát cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, đơn vị tham mưu kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại 18 thôn; duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Tiêu biểu như mô hình camera an ninh, Zalo an ninh, trường học không có học sinh vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Đức - Bí thư Chi bộ thôn Hoa Lư chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ không chỉ nắm chắc địa bàn mà còn chủ động phối hợp với chi bộ, các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của Nhân dân về các loại tội phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên cung cấp những nguồn tin về tình hình an ninh trật tự ở thôn, giúp lực lượng công an xử lý kịp thời các vụ việc”.

Công an xã Trạm Thản còn tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, hoạt động của văn nghệ sĩ, trí thức; tham mưu công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch móc nối, phá hoại nội bộ. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị giải quyết những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Trong công tác tuyên truyền, fanpage của Công an xã thường xuyên chia sẻ các bài viết về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, hoạt động phạm tội. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức cảnh giác, hạn chế vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực xây dựng các bài viết, bản tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công an xã tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Xác định địa bàn vùng giáp ranh dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy và trộm cắp tài sản, Công an xã đã tăng cường công tác rà soát, lập hồ sơ quản lý các đối tượng trong diện theo dõi. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát và nguồn tin báo của quần chúng Nhân dân, lực lượng công an xã liên tiếp phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 1 vụ tội phạm hình sự, làm rõ 2 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 5 đối tượng về tội phạm ma túy; xử lý hành chính 9 vụ với 9 đối tượng. Công tác quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn cũng được duy trì thường xuyên, bài bản.

Thượng tá Phạm Quang Trung - Trưởng Công an xã Trạm Thản cho biết: “Để có sự bình yên ở mỗi thôn, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, còn có sự hưởng ứng tích cực từ chính người dân. Nhận thức rõ điều đó, đơn vị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, chi bộ, thôn tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, giúp người dân nâng cao cảnh giác. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, đường dây nóng tố giác tội phạm... được triển khai hiệu quả”.

Giữ vững bình yên cho từng mái nhà, từng thôn xóm là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trạm Thản. Sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng của lực lượng công an cùng sự đồng lòng của Nhân dân đã và đang góp phần quan trọng giúp địa phương giữ vững tiêu chí an ninh trật tự, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thu Hà