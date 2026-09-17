Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp khai giảng các khoá học viên mới

Ngày 17/9, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tổ chức lễ khai giảng các khóa học viên mới năm học 2026-2027. Tới dự có đại diện lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp.

Lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp tặng hoa chúc mừng Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp nhân dịp khai giảng các khoá học viên mới.

Năm học 2025-2026, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; xây dựng các chương trình đào tạo bám sát và vận dụng tốt phương châm “Cơ bản - Hệ thống - Thống nhất - Chuyên sâu”, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học.

Đến nay, 100% giảng viên nhà trường có trình độ đại học; trong đó, có gần 50% có trình độ sau đại học. Công tác giảng dạy và học tập trong nhà trường đã có bước chuyển biến tích cực, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực.

Năm học 2026-2027, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp đã tiếp nhận 199 học viên mới, trong đó khóa 51 đào tạo phân đội trình độ đại học có 160 học viên; khóa 26 đạo tạo sĩ quan Quân đội Nhân dân Lào có 5 học viên; khóa 29 đào tạo sĩ quan Hoàng gia Campuchia có 10 học viên và khóa 13 bồi dưỡng kỹ thuật có 24 học viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Quốc phòng thực hiện hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị”; không ngừng đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy phù hợp với bậc học, sát với tổ chức biên chế Tăng thiết giáp và đối tượng tác chiến.

Cùng với đó, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giảng dạy, huấn luyện. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, sáng tạo, chủ động vượt khó, dạy tốt, học tốt, chính quy mẫu mực, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học của Binh chủng Tăng thiết giáp.

Trường Giang