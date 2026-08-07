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Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy cho hơn 70 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

Sáng 7/8, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Thanh Miếu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy cho hơn 70 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhânCán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Hơn 70 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, kinh doanh bến bãi và vận tải đường thủy trên địa bàn đã được lực lượng chức năng phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; trách nhiệm của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trong việc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, khai thác tài nguyên và hoạt động bến bãi.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng được thông tin về tình hình thiên tai trong mùa mưa bão; hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lũ; lập phương án bảo đảm an toàn cho người và phương tiện cũng như quy trình phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường thủy cho hơn 70 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhânCác đại biểu và trên 70 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham dự hội nghị.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa. Từ đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là trong cao điểm mùa mưa bão.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an tỉnh Phú Thọ Doanh nghiệp giao thông đường thủy Phương tiện Cảnh sát giao thông Lực lượng chức năng An toàn giao thông Phổ biến pháp luật Đường thủy nội địa tổ chức
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