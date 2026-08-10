Không để tệ nạn cờ bạc lộng hành

Từ sới bạc giữa đồi vắng đến các đường dây lô đề hoạt động trên không gian mạng, nhiều ổ nhóm đánh bạc với thủ đoạn ngày càng tinh vi đã bị lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Thái Hòa đã bắt quả tang một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại khu vực đồi Bảo Đài, xã Thái Hòa. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng đã lựa chọn khu vực đồi cao, xa khu dân cư, ít người qua lại để dựng lều bạt tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc 218 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh ban đầu xác định Nguyễn Văn Tám (sinh năm 1983), trú tại xã Thái Hòa là đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc.

Quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến tội phạm đánh bạc.

Thời gian gần đây, lực lượng Công an còn đấu tranh hiệu quả với các hành vi đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mua bán số lô, số đề liên tỉnh thông qua ứng dụng Telegram.

Quá trình điều tra xác định, ngày 19/5/2026, Bùi Quang Trường (sinh năm 1986), trú tại xã Chân Mộng sử dụng tài khoản Telegram để nhận mua bán số lô, số đề với Hà Thị Tuất (sinh năm 1982), trú tại xã Quảng Yên; đồng thời giao dịch với Bùi Quang Hùng (sinh năm 1977), trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định Bùi Quang Hùng còn sử dụng Telegram để nhận nhiều tin nhắn mua số lô, số đề từ Đoàn Minh Tuấn (sinh năm 1964), trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang. Chỉ riêng trong ngày 19/5/2026, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc lên tới 367 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại di động được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang các đối tượng dựng lều trên đồi vắng thuộc địa bàn xã Lạc Thủy để tổ chức đánh bạc.

Bên cạnh việc triệt phá các đường dây hoạt động trên không gian mạng, lực lượng Công an cơ sở cũng liên tiếp phát hiện các tụ điểm đánh bạc ngay trong khu dân cư. Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Hòa Bình tiến hành kiểm tra tầng hầm nhà số 83, đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình, qua đó phát hiện 2 nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc. Ở chiếu bạc thứ nhất, có 4 đối tượng đang đánh tá lả ăn tiền, tang vật thu giữ gồm 20,5 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ cùng nhiều vật dụng liên quan. Ở chiếu bạc thứ 2, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng, thu giữ 6,8 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm cờ bạc

Thực tế cho thấy, tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng thay đổi cả về phương thức lẫn địa điểm hoạt động. Các đối tượng tìm cách lợi dụng công nghệ, địa hình và thời điểm để né tránh sự phát hiện, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh triệt phá của lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ các đối tượng sử dụng tàu du lịch trên lòng hồ Hòa Bình để tổ chức đánh bạc.

Theo Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, trên địa bàn không tồn tại các tụ điểm đánh bạc quy mô lớn nhưng hoạt động đánh bạc dưới các hình thức như xóc đĩa, mua bán số lô, số đề và đánh bạc trên không gian mạng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lựa chọn địa bàn đồi núi hẻo lánh, khu vực giáp ranh hoặc sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook để liên lạc, tổ chức đánh bạc, hòng che giấu hành vi phạm tội.

Thống kê từ ngày 15/6/2025 đến nay, lực lượng chức năng toàn tỉnh phát hiện 645 vụ với 1.648 đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; khởi tố 634 vụ với 1.499 bị can. So với cùng kỳ năm trước, tăng 141 vụ, phản ánh áp lực ngày càng lớn của công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cờ bạc.

Lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm đánh bạc.

Những vụ việc liên tiếp được phát hiện trong thời gian gần đây cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt phá các tụ điểm, đường dây đánh bạc. Trong đó, nhiều vụ việc được phát hiện từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, cho thấy vai trò tố giác tội phạm của quần chúng và khẳng định hiệu quả thực chất của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với quyết tâm không để tệ nạn cờ bạc lộng hành, lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân đang hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Mạnh Hùng