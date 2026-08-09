Phong trào “Ba nhất” của Công an Thung Nai

Nội dung thi đua luôn được đổi mới, sáng tạo, có biện pháp phù hợp với từng giai đoạn, đảm bảo thực chất, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Đó là những điểm nhấn nổi bật trong phong trào thi đua “Ba nhất” tại Công an xã Thung Nai.

Công an xã Thung Nai triển khai mô hình "Ngôi nhà tái chế" thu gom rác thải nhựa gây qũy từ thiện xã hội.

Trung tuần tháng 12/2025, Công an xã Thung Nai tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng. 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết thi đua nghiêm túc thực hiện phong trào. Ngay sau khi phát động, phong trào được đơn vị triển khai nghiêm túc, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Với phương châm “Kỷ luật là sức mạnh của Công an nhân dân”, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ và giao tiếp với Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, không có cán bộ, chiến sĩ Công an xã vi phạm quy trình công tác, chế độ điều lệnh, nội quy, quy chế của đơn vị.

Phát huy truyền thống “Trung thành nhất”, Công an xã Thung Nai nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn xã không phát sinh tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, tín dụng đen, 3 tin báo tố giác tội phạm được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định.

Thực hiện tiêu chí “Gần dân nhất”, Công an xã luôn xác định Nhân dân là trung tâm của mọi hoạt động. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám nắm cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tích cực tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID. Kịp thời giúp đỡ người dân gặp khó khăn, tham gia tìm kiếm người bị lạc, hỗ trợ người yếu thế, giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Đại úy Bùi Văn Yên - Bí thư Chi đoàn Công an xã Thung Nai cho biết: Phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ đoàn viên chi đoàn đã xây dựng các mô hình hiệu quả, tiêu biểu như “Ngôi nhà tái chế”. Thực hiện mô hình, mỗi đoàn viên thanh niên chủ động thu gom các loại phế liệu có khả năng tái chế như giấy vụn, chai nhựa, lon kim loại, sắt vụn..., sau đó gây quỹ để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mô hình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ những hành động giản dị, thiết thực.

Nhằm đồng hành, chia sẻ với những em nhỏ gặp khó khăn, Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã Thung Nai còn tích cực vận động thực hiện mô hình “Con nuôi Công an xã” và “Mẹ đỡ đầu” đối với 2 cháu Đoàn Ngọc Trâm, Đoàn Anh Thư. Các cháu là con của đồng chí Đoàn Văn Dung - tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xóm Bắc Sơn đã không may qua đời do tai nạn. Đồng thời, phối hợp tổ chức “Cửa hàng 0 đồng” nhằm lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Cửa hàng được mở vào ngày 15 hằng tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã đã phối hợp tổ chức “Cửa hàng 0 đồng”, hỗ trợ 102 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 70 triệu đồng.

Công an xã Thung Nai tích cực hỗ trợ người dân cài đặt, tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Thung Nai đã cấp thẻ căn cước cho 1.135 công dân; hướng dẫn, hỗ trợ công dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID cho 2.988 trường hợp.

Trung tá Bùi Thanh Sơn - Phó Trưởng Công an xã Thung Nai cho biết: Thời gian tới, Công an xã sẽ nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, việc làm sáng tạo. Đồng thời, kiểm tra, giám sát định kỳ, chủ động phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội với mục tiêu “gần dân nhất”, kịp thời lắng nghe, giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, góp phần đắc lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dương Liễu