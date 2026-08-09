Xây dựng “lá chắn” phòng, chống ma túy từ cơ sở

Trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, công tác phòng ngừa từ cơ sở đang được xác định là giải pháp trọng tâm. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý địa bàn, đối tượng; đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường kiểm soát các lĩnh vực tiềm ẩn, góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.

Tại xã Yên Lạc, mặc dù không phải địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, song với sự phát triển của hoạt động thương mại, dịch vụ, nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật vẫn luôn hiện hữu. Xác định phòng ngừa từ sớm là giải pháp căn cơ, Công an xã thường xuyên rà soát địa bàn, quản lý chặt người nghiện, đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy; chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp.

Công an xã Yên Lạc tuyên truyền, hướng dẫn ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự đối với chủ cơ sở kinh doanh nhà nghỉ trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Văn Cương - Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã Yên Lạc cho biết: Đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng để kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt xóa các điểm có dấu hiệu phát sinh tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Công an xã còn đổi mới hình thức tuyên truyền khi phối hợp với TikToker Hải He (người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội) xây dựng các video tình huống ngắn phản ánh những thủ đoạn dụ dỗ sử dụng ma túy, các tình huống thanh thiếu niên dễ gặp trong cuộc sống. Đồng thời, lồng ghép quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp cận.

TikToker Hải He chia sẻ, việc đồng hành cùng lực lượng công an xây dựng các sản phẩm truyền thông trên nền tảng số là cách để lan tỏa thông điệp tích cực, giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ nâng cao nhận thức, chủ động tránh xa ma túy và chung tay phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an xã Yên Lạc yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke chấp hành quy định của pháp luật, tuyệt đối không mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, Công an các xã tăng cường kiểm soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện - lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại xã Tam Đảo hiện có 277 cơ sở kinh doanh có điều kiện (34 cơ sở karaoke, hơn 230 cơ sở lưu trú), chủ yếu tập trung tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo. Công an xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu 100% cơ sở lưu trú, karaoke cùng các cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Ông Trần Hoàng Hải, quản lý Khách sạn Genuss, xã Tam Đảo cho biết: Sau khi được công an tuyên truyền, hướng dẫn, cơ sở thực hiện nghiêm việc khai báo lưu trú, tăng cường kiểm soát khách, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, không để bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lực lượng công an cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tăng cường rà soát, quản lý các diện đối tượng liên quan đến ma túy. Qua đó, lập 29 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phát hiện, xử lý 23 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Những kết quả này cho thấy hiệu quả của việc phát huy vai trò công an cấp xã trong quản lý địa bàn, đối tượng và chủ động phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2026, Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 chính thức có hiệu lực đã tạo thêm cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở. Theo quy định mới, thẩm quyền quyết định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được chuyển từ Chủ tịch UBND cấp xã sang Trưởng Công an cấp xã. Việc phân cấp giúp rút ngắn thời gian xử lý ngay sau khi có kết quả xác định hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Với lợi thế là lực lượng thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình dân cư và di biến động của các đối tượng, Công an xã có điều kiện chủ động áp dụng các biện pháp quản lý, ngăn chặn nguy cơ đối tượng bỏ trốn hoặc tiếp tục lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an xã Lập Thạch thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình và thường xuyên tiếp nhận tin báo từ quần chúng Nhân dân.

Việc phát huy vai trò của Công an xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 đang tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân, gia đình và chủ các cơ sở kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, không có ma túy, giữ vững an ninh trật tự và tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội.

Kim Liên