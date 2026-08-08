Công an xã Pà Cò: Vì bình yên bản Mông

Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, nơi có hơn 98% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pà Cò vẫn ngày đêm bám địa bàn để giữ gìn sự bình yên. Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), lực lượng Công an còn đồng hành, sẻ chia khó khăn với người dân thông qua những việc làm thiết thực. Chính sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần vì Nhân dân phục vụ đã góp phần vun đắp niềm tin, tạo nên thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở, để cuộc sống nơi vùng cao ngày càng bình yên và khởi sắc.

Lực lượng Công an xã Pà Cò tuyên truyền, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Vì Nhân dân phục vụ

Kéo những xô nước mát lành từ công trình nước sạch do Công an xã Pà Cò vận động xây dựng, ông Hờ A Sự ở xóm Thung Mặn vui mừng chia sẻ: “Từ nay, gia đình tôi và bà con trong xóm đã có nguồn nước sạch ổn định phục vụ sinh hoạt hằng ngày, không còn nỗi lo thiếu nước mỗi khi mùa khô đến”.

Ông Sự cho biết, do địa hình có độ dốc lớn, chủ yếu là đồi núi đá vôi, khả năng tích và giữ nước kém nên nhiều năm qua, tình trạng thiếu nước sinh hoạt luôn diễn ra vào mùa khô. Việc phải đi xa tìm nước hay chắt chiu từng can nước đã trở thành nỗi vất vả quen thuộc của nhiều hộ dân ở xóm Thung Mặn.

Thấu hiểu những khó khăn đó, tháng 6/2026, tập thể chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pà Cò đã tự nguyện góp mỗi người một ngày lương, đồng thời tích cực vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình giếng khoan cấp nước sạch cho người dân. Sau thời gian triển khai với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho hơn 30 hộ dân.

Công trình "Nguồn nước vì bình yên bản làng" được Công an xã Pà Cò đưa vào sử dụng từ tháng 6/2026.

Không chỉ mang đến nguồn nước sạch, công trình còn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân vùng cao. Mỗi dòng nước trong lành chảy về bản làng minh chứng cho tinh thần vì Nhân dân phục vụ.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Công an xã Pà Cò xác định phải đồng hành, chia sẻ với khó khăn của Nhân dân. Cùng với công trình “Nguồn nước vì bình yên bản làng”, Công an xã đã hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội; đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số, hỗ trợ làm căn cước công dân và cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã đóng góp kinh phí sửa chữa nhà cho thương binh Lý Xuân Quyền; thăm hỏi gia đình liệt sĩ Công an Sùng A Trư - người đã anh dũng hy sinh khi đấu tranh với tội phạm ma túy.

Giữ bình yên bản Mông

Pà Cò là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm tỉnh khoảng 160 km về phía Tây, có 2.289 hộ với 11.494 nhân khẩu sinh sống tại 14 xóm. Những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản được giữ vững, góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Nổi lên là tội phạm và tệ nạn ma túy, tình trạng di cư tự do, xâm canh tại khu vực giáp ranh... Cùng với đó là những khó khăn trong công tác tuyên truyền pháp luật do người dân sinh sống phân tán, trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin chưa đồng đều, một bộ phận người dân còn duy trì hủ tục lạc hậu. Thực tế đặt ra yêu cầu phải tăng cường các giải pháp bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở.

Công an xã Pà Cò đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp gắn bảo đảm ANTT với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, dân trí, từng bước xóa bỏ hủ tục. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhân rộng các mô hình tự quản, phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an lấy phòng ngừa là trọng tâm, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở; đấu tranh quyết liệt với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, gần dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm ANTT.

Công an xã Pà Cò trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Pà Cò chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm trên địa bàn. Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, lực lượng Công an chủ trì phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 11 đối tượng, thu giữ 1,311 gram heroin và 73,415 gram ma túy tổng hợp; phối hợp bắt giữ 2 vụ với 2 đối tượng. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 1 vụ. Đối với lĩnh vực môi trường, lực lượng Công an phối hợp phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm hành chính, xử phạt 45 triệu đồng.

Đại úy Vì Văn Nam - Trưởng Công an xã Pà Cò cho biết: Thời gian tới, Công an xã tiếp tục củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành trong quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở với phương châm “Lắng nghe tiếng nói Nhân dân - Hành động bằng trách nhiệm - Trả lời bằng kết quả”.

Đức Anh