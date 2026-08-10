Bất ngờ phát hiện đầu đạn cối tồn sót sau chiến tranh khi đào mương nước

Theo thông tin từ UBND phường Kỳ Sơn, ngày 9/8, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một vật thể nghi là đạn cối tồn sót sau chiến tranh, UBND phường và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, xác minh, khoanh vùng và tổ chức canh gác để bảo đảm an toàn hiện trường.

Cận cảnh vật thể nghi là đạn cối được người dân phát hiện.

Đại diện UBND phường Kỳ Sơn cho biết: Trong khi sử dụng máy xúc để đào mương thoát nước gần khu vực đường liên kết vùng thuộc địa bàn tổ 10, phường Kỳ Sơn, người dân đã phát hiện một vật thể nghi là vật nổ có đường kính khoảng 60mm, chiều dài khoảng 22cm. Ngay sau khi phát hiện vật thể, người dân đã báo cáo UBND phường.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường Kỳ Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường khẩn trương cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định vật thể nghi là đạn cối, thuộc loại vật liệu nổ nguy hiểm còn tồn sót sau chiến tranh.

Trước nguy cơ mất an toàn, UBND phường Kỳ Sơn chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với lực lượng dân quân và người dân triển khai khẩn cấp các biện pháp bảo vệ hiện trường.

Tại khu vực phát hiện vật thể được căng dây, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Lực lượng chức năng tổ chức canh gác bảo đảm an toàn, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực có vật liệu nổ.

Lực lượng chức năng tổ chức canh gác nghiêm ngặt, không để người dân và phương tiện đến gần khu vực phát hiện vật nổ.

Đồng thời, UBND phường Kỳ Sơn đã báo cáo UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đề nghị các cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo xử lý vật thể theo quy định.

Lực lượng chức năng căng dây, cảnh báo nguy hiểm tại khu vực phát hiện vật nổ.

Việc phát hiện vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh tại khu vực đang thi công cho thấy nguy cơ mất an toàn từ bom, mìn, đạn cũ vẫn có thể xảy ra trong quá trình đào đất, xây dựng công trình và cải tạo mặt bằng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện vật thể nghi là vật liệu nổ, cần giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tự ý di chuyển, đào bới, cưa, đập, tháo gỡ hoặc tác động vào vật thể. Người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Mạnh Hùng