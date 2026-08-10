Khởi tố 21 bị can trong vụ quảng cáo gian dối “xương khớp bà Sáu”

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”, liên quan đến đường dây sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm Đông y “Xương khớp bà Sáu” cùng một số sản phẩm khác trên mạng xã hội.
Các đối tượng trong vụ án cùng số trang thiết bị thu giữ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tiến Đạt (SN 1997, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) thỏa thuận mua sản phẩm với giá 23.000 đồng/sản phẩm, sau đó tổ chức quảng cáo và bán trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng/sản phẩm.
Để thu hút khách hàng, Đạt bị xác định đã chỉ đạo sử dụng các bài viết, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng; đồng thời đưa ra thông tin phóng đại, sai lệch về công dụng và chất lượng sản phẩm nhằm tạo niềm tin cho người mua.
Đạt tuyển hơn 20 nhân sự, phân công thành các nhóm phụ trách marketing, bán hàng, vận đơn, đóng hàng và chuyển đơn. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 - 7/2026, đường dây này đã bán thành công 5.429 đơn hàng trên phạm vi cả nước, với tổng giá trị hơn 2,67 tỷ đồng.
Hộp sản phẩm “Xương khớp bà Sáu”.
Ngày 31/7, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của một số đối tượng, thu giữ 26 máy vi tính, laptop; 23 điện thoại di động; 3.200 nhãn dán, vỏ bao bì; 342 hộp “Xương khớp bà Sáu” cùng nhiều sản phẩm, nguyên liệu và tài liệu liên quan. Hơn 1,77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng của Nguyễn Tiến Đạt và một số đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 7/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ quyết định khởi tố Nguyễn Tiến Đạt cùng 20 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” theo quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Đối với P.N.A - Giám đốc một công ty dược liệu có liên quan đến việc sản xuất sản phẩm, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ dấu hiệu vi phạm và mức độ hành vi để xử lý theo quy định.
Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, thông tin pháp lý, thành phần và công dụng của sản phẩm trước khi mua hàng trên mạng xã hội; không nên tin tuyệt đối vào hình ảnh người nổi tiếng hoặc những quảng cáo phóng đại, đưa ra công dụng “thần kỳ” của sản phẩm.
Hoài Vũ
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