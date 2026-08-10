Lên cơn ảo giác vì ma túy, sát hại bà cụ 87 tuổi

Ngày 10/8, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Quang Hải, sinh năm 1977, trú tại tổ 8, phường Hòa Bình về các tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 và “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án.

Theo hồ sơ vụ án, Ngô Quang Hải là lao động tự do và là đối tượng đang được quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương. Khoảng đầu tháng 9/2025, Hải được chị Ng.T.B.L, (SN 1960), trú tại tổ 7, phường Hòa Bình nhờ đến ở cùng để trông nom nhà cửa và phụ giúp mẹ chị là bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1938.

Tối 16/9/2025, trong thời gian ở nhà bà H, Hải nhờ người mua rượu về uống. Do uống nhiều rượu, Hải xuất hiện trạng thái ảo giác, cho rằng trong nhà bà H có nhiều người. Hải cầm dao đi tìm nhưng không thấy ai, sau đó có những hành vi đập phá, gây hư hỏng một số đồ vật trong nhà. Đến rạng sáng 18/9/2025, trong lúc bà H và Hải ở nhà, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Hải đã tấn công bà H, dẫn đến nạn nhân tử vong.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đọc cáo trạng truy tố bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi gây án, Hải ở lại bên cạnh bà H đến sáng. Khi chị Ng.T.B.L đến nhà, Hải nói bà H đã chết và thừa nhận mình là người gây ra cái chết của bà. Sau đó, Hải rời khỏi địa phương, đến khu vực xã Mường Thàng và ở nhờ tại nhà người quen. Đến khoảng 6 giờ ngày 19/9/2025, Hải bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Ngô Quang Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đáng chú ý, kết quả giám định độc chất đối với mẫu máu thu từ Hải cho thấy có tìm thấy ma túy loại Methamphetamine.

Với hành vi giết người, bị cáo Ngô Quang Hải phải nhận mức án 20 năm tù và 2 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan tố tụng xác định, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Hải đang là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương. Việc sử dụng ma túy trong thời gian bị quản lý sau cai nghiện đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Hải 20 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tổng hợp hình phạt, Ngô Quang Hải phải chấp hành là 22 năm tù cho cả 2 tội danh.

Mạnh Hùng