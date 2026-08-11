Kỷ niệm 80 năm ngày Báo Quân khu 2 xuất bản số đầu tiên

Chiều 11/8, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Báo Quân khu 2 xuất bản số đầu tiên (19/8/1946 - 19/8/2026) và bế mạc, trao giải Cuộc thi phát thanh viên truyền hình cấp Quân khu lần thứ Nhất, năm 2026. Tới dự chương trình có Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình gặt mặt.

Cách đây 80 năm, để kịp thời động viên phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân các dân tộc trên địa bàn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chiến khu ủy Chiến khu I đã quyết định xuất bản tờ báo Chiến khu (tiền thân của Báo Quân khu 2 ngày nay), số đầu tiên vào ngày 19/8/1946. Đến nay, Báo Quân khu 2 đã có sự phát triển lớn mạnh theo mô hình cơ quan báo chí tích hợp đa phương tiện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại chương trình gặp mặt.

Đại diện Hội Nhà báo tỉnh và doanh nghiệp chúc mừng Báo Quân Khu 2 tại chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 yêu cầu Báo Quân khu 2 tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; tiếp tục phản ánh toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng, gắn với đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt, cần kịp thời tuyên truyền, nhân rộng những nhân tố mới, cách làm hay, các nhiệm vụ trọng tâm mà Quân khu và cấp ủy, chính quyền các địa phương đang triển khai; đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, biên tập, xuất bản và mở rộng phạm vi người tiếp cận.

Chính ủy Quân khu 2 tặng Bằng khen, Giấy khen cho 12 thí sinh đạt giải tại Cuộc thi phát thanh viên truyền hình cấp Quân khu lần thứ Nhất, năm 2026.

Nhân dịp này, Cục Chính trị Quân khu 2 đã tổ chức bế mạc, trao giải Cuộc thi phát thanh viên truyền hình cấp Quân khu lần thứ Nhất, năm 2026. Sau gần 1 tháng triển khai, đã có 59 thí sinh là cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, trí thức trẻ tình nguyện thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 tham gia vòng sơ khảo.

Ban tổ chức đã lựa chọn 16 thí sinh tiêu biểu vào vòng chung khảo, đề nghị Chính ủy Quân khu tặng Bằng khen cho 2 thí sinh đạt giải Nhất, tặng Giấy khen cho 4 thí sinh đạt giải Nhì và 6 thí sinh đạt giải Ba.

Duy Thành - Đăng Khoa