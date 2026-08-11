Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ xã Hợp Lý

Ngày 11/8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo xã Hợp Lý tổ chức luyện tập tổng hợp diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Mạnh Tưởng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

Diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ xã Hợp Lý có các đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Tình huống diễn tập là: Với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, “X” và đồng minh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá, kích động; tiến hành đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao, thiết lập vùng cấm bay, bao vây, cấm vận, phong tỏa đường không, đường biển.

Thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự, chỉ đạo buổi luyện tập tổng hợp.

Tại buổi luyện tập, xã Hợp Lý đã thực hành phần cơ chế gồm các hội nghị: Thường trực Đảng ủy xã Hợp Lý tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Xã Hợp Lý tổ chức luyện tập phần vận hành cơ chế.

Việc luyện tập giúp các vị trí, thành viên trong khung diễn tập nắm chắc nội dung vận hành cơ chế. Sau mỗi nội dung luyện tập, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tiến hành rút kinh nghiệm, tổng hợp các ý kiến đóng góp để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung văn kiện, phương án tác chiến phù hợp, sát yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm có sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng thực hành diễn tập chính thức đạt kết quả cao.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hợp Lý báo cáo phương án xử lý tình huống xảy ra trên địa bàn xã.

Dự kiến, cuộc diễn tập chính thức được tổ chức vào ngày 14/8/2026.

Huy Thắng - Văn Khải