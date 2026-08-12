Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại phường Xuân Hòa

Sáng 12/8, UBND phường Xuân Hòa phối hợp với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và triển khai lấy mẫu ADN đối với hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ chưa rõ thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Minh.

Thành viên Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh thực hiện các thủ tục trước khi lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng chức năng và đơn vị chuyên môn tiến hành quy trình mở mộ, lấy mẫu sinh học đối với các phần mộ chưa xác định thông tin. Theo kế hoạch ban đầu, đợt này thực hiện lấy mẫu ADN đối với 4 phần mộ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, lực lượng chuyên môn phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ và tiến hành lấy mẫu, nâng tổng số mẫu sinh học thu nhận được lên 6 mẫu.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa theo dõi quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ.

Quá trình khai quật, thu thập mẫu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn, bảo đảm an toàn, chính xác, đồng thời giữ gìn sự tôn nghiêm đối với các phần mộ liệt sĩ. Các mẫu sau khi thu nhận sẽ được phục vụ công tác giám định, đối chiếu dữ liệu ADN, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Việc lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Minh là một trong những hoạt động được triển khai trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”. Qua đó, góp phần làm rõ thông tin về những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ và thực hiện trách nhiệm tri ân đối với các thế hệ cha anh.

Kim Liên