Phú Thọ ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030

Nhằm bảo đảm việc xây dựng nông thôn mới sát thực tiễn, phù hợp điều kiện phát triển của từng địa bàn, UBND tỉnh ban hành quyết định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026.

Theo đó, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí, 47 nội dung, được phân thành 3 nhóm xã với các yêu cầu phù hợp với điều kiện thực tế. Đây là điểm mới quan trọng, thể hiện sự điều chỉnh cần thiết trong tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là trong điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng và khả năng huy động nguồn lực giữa các địa phương có sự khác biệt.

Xã Yên Lập chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông để hoàn thành tiêu chí số 2 về hạ tầng kinh tế - xã hội trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Việc phân nhóm xã nhằm tạo lộ trình thực hiện phù hợp, giảm áp lực đối với những địa bàn còn khó khăn, đồng thời tập trung nguồn lực cho các tiêu chí thiết yếu, có tính nền tảng và tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Qua đó, vừa bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng nông thôn mới, vừa hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, tạo điều kiện để các xã phát huy lợi thế và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí theo khả năng thực tế.

Đây cũng là cơ sở để các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và lộ trình về đích trong giai đoạn 2026-2030.

Bộ tiêu chí là căn cứ để đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, nội dung tiêu chí; phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định, xét công nhận và xem xét thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn chung, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Đối với UBND các xã, căn cứ Bộ tiêu chí và hướng dẫn của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chủ động rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, nội dung tiêu chí; tổ chức triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 là bước cụ thể hóa chủ trương xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững. Qua đó, tạo cơ sở để Phú Thọ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy vai trò chủ thể của người dân, từng bước nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng các vùng quê ngày càng văn minh, hiện đại.

Lệ Oanh