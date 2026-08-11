Phát huy lợi thế, nâng cao thu nhập

Những năm gần đây, xã Bằng Luân đang từng bước khẳng định hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nông thôn bằng việc đa dạng hóa sinh kế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất hàng hóa gắn với nhu cầu thị trường. Từ sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đến sự năng động, sáng tạo của người dân đã tạo nên những mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Anh Hoàng Văn Sơn ở thôn Phúc Lai, xã Bằng Luân chăm sóc vườn chanh tứ thì theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế.

Trên vùng đồi thôn Phúc Lai, mô hình trồng chanh tứ thì của anh Hoàng Văn Sơn là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Trước đây, diện tích đất đồi của gia đình anh chủ yếu được sử dụng để trồng chè. Tuy nhiên, sau nhiều năm canh tác, anh nhận thấy hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng đất đai nên mạnh dạn chuyển sang trồng bưởi. Trong quá trình sản xuất, anh Sơn tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều địa phương, đồng thời nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng của thị trường. Nhận thấy chanh tứ thì có khả năng tiêu thụ tốt, giá bán ổn định và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, năm 2020, anh quyết định chuyển đổi sang trồng loại cây này. Nhờ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu cùng việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, vườn chanh của gia đình anh sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất ổn định. Bình quân mỗi năm, vườn chanh đạt sản lượng khoảng 100 tấn quả. Thương lái từ Hà Nội, Tuyên Quang cùng nhiều địa phương trong tỉnh thường xuyên đến tận vườn thu mua với giá hơn 20.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình anh thu về gần 1 tỷ đồng.

Hiệu quả từ mô hình của anh Sơn đã mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ dân trong xã. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình, mô hình còn tạo thêm việc làm thời vụ cho lao động địa phương, đồng thời góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường. Đồng chí Trần Anh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Luân cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, địa phương xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống cho Nhân dân. Trên cơ sở đó, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền xã chủ động xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông, lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được triển khai thường xuyên; các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật được tổ chức nhằm giúp người dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Thực hiện chương trình phát triển cây bưởi đặc sản Đoan Hùng và bưởi Diễn, xã tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng bưởi, áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Bên cạnh cây bưởi, vùng đồi thấp tiếp tục được quy hoạch phát triển cây chè; vùng đồi cao được tập trung phát triển cây lâm nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích.

Không chỉ chú trọng đến nông nghiệp, xã Bằng Luân còn xác định phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Hiện trên địa bàn toàn xã có 30 doanh nghiệp, 6 hợp tác xã, 678 hộ sản xuất kinh doanh cá thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng/người/tháng.

Một trong những yếu tố góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế của Bằng Luân là sự quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Địa phương đã tranh thủ tối đa các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh và các chương trình mục tiêu, đồng thời lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường giao thông sau khi được đầu tư, nâng cấp đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản.

Phát huy lợi thế về đất đai, cùng với sự chủ động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đa dạng hóa sinh kế, xã Bằng Luân đang từng bước tạo động lực mới cho phát triển. Những mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa bền vững, tạo tiền đề để địa phương phát triển nhanh và toàn diện trong những năm tới.

Hoàng Hương