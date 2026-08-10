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Phú Thọ triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Phú Thọ đang tập trung triển khai Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 25/11/2025 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026 - 2030. Các chính sách hỗ trợ được triển khai theo hướng khuyến khích người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Một trong những nội dung trọng tâm được triển khai là hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các cây trồng chủ lực. Đến nay, diện tích thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng đối với cây bưởi, cây cam đạt 620 ha.

Phú Thọ triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệpVùng chè xã Long Cốc được thâm canh, tái canh, nâng cao năng suất và chất lượng.

Đối với cây chè, tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ trồng tái canh, thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng với tổng diện tích 375 ha. Trong đó, diện tích trồng mới đạt 25 ha, diện tích thâm canh 350 ha. Chính sách này góp phần thúc đẩy cải tạo diện tích chè, nâng cao chất lượng nguyên liệu, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường và phục vụ phát triển các sản phẩm chè có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ trồng mới cây mía với diện tích 100 ha.

Trong lĩnh vực sản xuất lúa, chính sách hỗ trợ giống lúa chất lượng vụ Mùa năm 2026 được triển khai với tổng diện tích trên 13.000 ha. Đây là một trong những nội dung hỗ trợ có quy mô lớn, góp phần tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn giống chất lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa có năng suất, chất lượng cao.

Phú Thọ triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệpViệc hỗ trợ nguồn giống đảm bảo góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây mía, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các cơ sở chế biến (Ảnh chụp tại xã Mường Thàng).

Theo định hướng của Nghị quyết số 41, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 tạo động lực để các cá nhân, tổ chức, hợp tác xã và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, hiện đại và bền vững.

Với quy mô hỗ trợ trên nhiều nhóm cây trồng chủ lực, cùng việc ưu tiên giống chất lượng và các giải pháp thâm canh, tái canh, chương trình đang tạo thêm điều kiện để người dân nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Phú Thọ tiếp tục hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn sản xuất với chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong những năm tới.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP HĐND tỉnh Nâng cao năng suất Chính sách hỗ trợ Phát triển nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp diện tích Phát triển sản xuất Doanh nghiệp Phú thọ
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