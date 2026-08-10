Giá vàng hôm nay 10-8: Giảm nhẹ

Giá vàng trong nước sáng nay giảm 500.000 đồng/lượng, trong khi vàng thế giới lùi về 4.320 USD/ounce. Dù chịu sức ép từ lãi suất thực, triển vọng của kim loại quý vẫn được đánh giá tích cực.

Sáng nay 10-8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng miếng ở mức mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,5 – 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này được điều chỉnh giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), duy trì ổn định ở cả chiều mua và chiều bán. Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.322,4 USD/ounce, giảm 18,9 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng đã chịu sức ép lớn trong năm 2026 khi lãi suất thực tăng, làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nhà phân tích cho rằng tác động tiêu cực từ lãi suất thực có thể đã đạt đỉnh.

BCA Research nhận định “điều tồi tệ nhất mà lãi suất thực gây ra cho vàng có lẽ đã qua”. Theo đó, vàng không nhất thiết cần Fed cắt giảm lãi suất để phục hồi, mà chỉ cần lãi suất thực và đồng USD ngừng tăng.

Các yếu tố hỗ trợ dài hạn vẫn hiện hữu, gồm hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô la hóa, bất ổn địa chính trị và những lo ngại về tài khóa. Hội đồng Vàng Thế giới cũng cho rằng, lạm phát cao có thể hỗ trợ vàng nếu đi kèm với lãi suất thực giảm, đồng USD suy yếu hoặc nguy cơ suy thoái gia tăng.

Theo giới phân tích, vàng không cần một cuộc khủng hoảng kinh tế hay Fed nhanh chóng nới lỏng chính sách để phục hồi. Chỉ cần những yếu tố gây sức ép lên giá không tiếp tục xấu đi. Nếu lãi suất thực đã đạt đỉnh, trở ngại lớn nhất của vàng có thể sớm trở thành động lực tăng giá.

Theo hanoimoi.vn