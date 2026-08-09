Hơi thở mới trên vùng cao Xuân Đài

Gió ngàn lồng lộng thổi qua những vạt rừng, nương chè, cánh đồng ngút ngàn tầm mắt, mang theo hương thơm ngai ngái, mộc mạc của đất rừng. Xuân Đài hôm nay có nhiều đổi thay với những tín hiệu khởi sắc. Khoác lên mình diện mạo mới từ mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, xã vùng cao Xuân Đài từng ngày vươn lên, khơi dậy tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ xã Xuân Đài thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của HTX sản xuất chè trên địa bàn.

Về Xuân Đài hôm nay, cái cảm giác chênh vênh của những cung đường cũ đã được thay thế bằng hạ tầng giao thông khang trang. Trụ sở làm việc chỉnh trang, những tuyến đường bê tông len lỏi đến từng khu dân cư, ngõ nhỏ. Đặc biệt, hệ thống camera an ninh được lắp đặt chạy dọc các trục chính, cùng những tuyến đường được chiếu sáng bởi ánh đèn năng lượng mặt trời khi màn đêm buông xuống, tạo nên một diện mạo văn minh, an toàn cho vùng đất có diện tích tự nhiên hơn 209 km2 và vẫn còn nhiều khu dân cư đặc biệt khó khăn.

Từ đặc điểm thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên, cây chè ở Xuân Đài và sản phẩm OCOP Chè sương sớm Xuân Sơn đã trở thành đặc trưng của địa phương, dần khẳng định được vị thế trên thị trường. Theo người dân trồng chè nơi đây, từ tháng 2 đến tháng 10 hằng năm, tiết trời nóng ẩm, mưa nhiều, cây chè sinh trưởng tốt nhất - là khoảng thời gian “lý tưởng” để thu hoạch chè. Chè thường được thu hoạch trong khoảng từ 5 - 9h sáng, vào những ngày nắng ráo để những búp chè mang hương đậm nhất. Với 103 ha diện tích chè, trong đó 101,9 ha đang độ xanh tốt cho thu hoạch, những đồi chè không còn là sinh kế thoát nghèo mà đã trở thành nguồn “vàng xanh” ổn định.

Bà Hà Thị Thanh Nguyện - Bí thư Chi bộ khu Dụ, xã Xuân Đài phấn khởi cho biết: “Từ ngày được hỗ trợ máy móc, trang thiết bị để chế biến chè đặc sản và hướng dẫn làm bao bì, nhãn mác hoàn chỉnh, giá trị búp chè của địa phương đã tăng lên rõ rệt. Bà con xã viên và Nhân dân trong khu phấn khởi, không còn lo cảnh chè làm ra bị ép giá nữa. Có đầu ra ổn định, giá bán cao hơn trước giúp thu nhập của người dân làm chè ngày càng ổn định, đời sống khấm khá lên từng ngày”.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Đài

Không chỉ có cây chè, 6 tháng đầu năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Toàn xã gieo cấy 586,61 ha lúa vụ chiêm xuân với năng suất đạt 57,47 tạ/ha, sản lượng đạt 3.372 tấn; đàn trâu duy trì 2.613 con, đàn bò đạt 1.863 con và tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 315 tấn. Công tác trồng rừng tiếp tục được quan tâm với 360 ha rừng tập trung được trồng mới, góp phần phủ xanh đất trống và nâng cao độ che phủ.

Trên bản đồ du lịch của tỉnh Phú Thọ, Xuân Đài còn được nhắc tới với tiềm năng phát triển du lịch sinh thái với Vườn Quốc gia Xuân Sơn rộng hơn 15.000 ha nằm trên địa bàn. Trong nửa đầu năm 2026, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã đón trên 2,2 nghìn lượt khách, trong đó có 245 lượt khách lưu trú, doanh thu đạt hơn 460 triệu đồng.

Tiềm năng lớn, song để du lịch thực sự trở thành động lực phát triển, Xuân Đài đang đứng trước yêu cầu tổ chức, khai thác bài bản hơn. Chính quyền xã tiến hành rà soát, sắp xếp các điểm du lịch tự phát, hướng tới xây dựng suối Cỏi, hệ thống hang động và các cảnh quan trở thành những điểm đến chuyên nghiệp, an toàn. Mục tiêu đặt ra là vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, cảnh quan tự nhiên, vừa tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Một góc trung tâm xã Xuân Đài khang trang nhìn từ trên cao.

Trong guồng quay hối hả của chuyển đổi số, xã Xuân Đài đang cho thấy sự chuyển động, quyết liệt trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành. Là một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình trong 6 tháng đầu năm đạt 90,8%, vượt kế hoạch đề ra.

Từ những thao tác trên máy tính đến việc số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, phương thức làm việc mới đang từng bước thay thế những tập hồ sơ giấy, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Sự hài lòng của người dân ngày càng được xác định là thước đo quan trọng đối với chất lượng điều hành của chính quyền cơ sở.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo cũng được Xuân Đài chú trọng. 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; các mô hình sản xuất măng chua, chăn nuôi gia súc từng bước phát huy hiệu quả, tạo thêm sinh kế và thu nhập cho người dân. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm đạt 95,5 tỷ đồng, tạo nguồn lực thiết thực để tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay, xã có 4 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

Với diện tích rộng lớn, tiềm năng phong phú cùng sự đồng lòng của hơn 15.000 người dân, Xuân Đài đang từng bước khơi thông các nguồn lực, phát huy lợi thế về đất đai, rừng, nông nghiệp và du lịch. Từ những chuyển động tích cực hôm nay, vùng cao Xuân Đài đang tạo dựng nền tảng vững chắc để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, hướng tới một diện mạo mới năng động, văn minh và giàu khát vọng phát triển.

Lê Hoàng