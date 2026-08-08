Phúc Yên đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân

Với tư duy đổi mới, lấy chuyển đổi số và khoa học công nghệ làm xương sống, kết hợp các giải pháp khơi thông nguồn lực đất đai, vốn, nhân lực..., phường Phúc Yên đang thiết lập một “hệ sinh thái” đầu tư thông thoáng, minh bạch. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà là chiến lược kiến tạo dài hạn nhằm thay đổi cách quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển.

Môi trường đầu tư thông thoáng tại Phúc Yên tạo động lực cho hơn 700 doanh nghiệp và hàng nghìn hộ kinh doanh phát triển ổn định, hiệu quả.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phường Phúc Yên đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ sát thực tiễn. Phường tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời phân định rõ trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát. Qua đó, quyết tâm đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng chủ lực trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư cho khối kinh tế tư nhân, phường Phúc Yên tập trung đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, chính sách. Trọng tâm là tạo thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, nguồn vốn, nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cụ thể, đối với nguồn lực đất đai, địa phương tiến hành rà soát, bố trí quỹ đất cho sản xuất, kinh doanh và trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Phường tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các quy trình liên quan đến đăng ký kinh doanh và cấp phép xây dựng; rút ngắn thời gian giải quyết và giảm thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Lấy chuyển đổi số làm “đòn bẩy”, việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai toàn diện, ghi nhận tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,98%. Việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc bằng hình thức niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trang thông tin điện tử của phường và tích hợp mã QR để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin.

Ngoài ra, chính quyền phường chủ động phối hợp với cơ quan thuế và các ngân hàng thương mại để hỗ trợ tiếp cận vốn vay, cập nhật các chính sách thuế mới; hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile, thông báo mở tài khoản và sử dụng ví điện tử phục vụ sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phương Bắc hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho 60 lao động với thu nhập bình quân 12-15 triệu đồng/người/tháng.

Môi trường đầu tư thông thoáng tại Phúc Yên đã tạo điều kiện cho hơn 700 doanh nghiệp cùng hàng nghìn hộ kinh doanh phát triển ổn định, hiệu quả. Ông Diệp Minh Tân - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phương Bắc (doanh nghiệp sản xuất cơ khí, nội thất) chia sẻ: Thời gian qua, doanh nghiệp luôn nhận được hỗ trợ, tư vấn kịp thời về chính sách, kiểm tra phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự... Sự đồng hành của chính quyền địa phương giúp công ty có môi trường phát triển ổn định, tạo việc làm cho 60 lao động với thu nhập bình quân 12-15 triệu đồng/người/tháng. Thời gian tới, để doanh nghiệp phát triển bền vững và mở rộng quy mô, mong rằng chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó trưởng Phòng Kinh tế phường Phúc Yên cho biết: Việc tập trung phát triển kinh tế tư nhân ở các lĩnh vực trọng điểm như thương mại, dịch vụ và logistics đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng chung của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 39.464 tỷ đồng, tăng 1,17% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành dịch vụ - thương mại bứt phá mạnh mẽ, giá trị sản xuất ước đạt 3.900 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ.

Quyết tâm tạo đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân, thời gian tới, phường Phúc Yên tập trung cải thiện môi trường đầu tư, vận hành hiệu quả cơ chế một cửa liên thông và nâng cao trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ. Địa phương sẽ chủ động phối hợp tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng, tranh thủ các nguồn vốn ngân sách kết hợp xã hội hóa để hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp.

Công tác phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh thông qua liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng và nhu cầu thực tế của thị trường. Đặc biệt, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại định kỳ, phối hợp với các tổ chức tín dụng khơi thông dòng vốn và triển khai đầy đủ các chính sách miễn, giảm thuế, kịp thời đồng hành và tiếp sức cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Trần Tỉnh