Giá cả thị trường ngày 7/8/2026

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STT
Tên hàng hóa
Giá bán
1
Lựu đỏ nội địa Trung
31.0000 đồng/kg
2
Nho xanh không hạt nhập khẩu Mỹ
179.000 đồng/kg
3
Dưa hấu giống Mỹ trái khoảng 3.3kg - 3.7kg
52.500 đồng/3.5kg
4
Bông điên điển vỉ
18.000 đồng/00g
5
Rau muống nước
5.000 đồng/400g
6
Cà chua beef (4-8 trái/kg)
25.900 đồng/500g
7
Nấm kim châm Hàn Quốc
14.900 đồng/150g
8
Nước mắm cao cấp cốt nhĩ tôm Đầu Bếp Tôm 18 độ đạm chai
61.000 đồng/chai 500ml
9
Dầu dừa nguyên chất tinh luyện Vietcoco chai
64.000 đồng/chai 1 lít
10
Nước xốt salad mè rang Kewpie chai
63.000 đồng/chai 210ml
11
Bơ đậu phộng mịn Golden Farm hũ
39.000 đồng/Hũ 170g
12
Bún gạo lứt Jimmy túi
28.000 đồng/túi 250g
13
Lốc chai sữa uống lên men hương cam Betagen
24.000 đồng/4 chai 85ml
14
Dầu gội Clear gừng & hoa cúc sạch gàu nuôi dưỡng tóc
183.000 đồng/chai 623ml
15
Nước súc miệng Listerine Natural Green Tea ngăn ngừa sâu răng
82.000 đồng/chai 250ml
Kết Đoàn
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