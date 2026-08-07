Kinh tế
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Giá cả thị trường ngày 7/8/2026

STT

Tên hàng hóa

Giá bán

1

Lựu đỏ nội địa Trung

31.0000 đồng/kg

2

Nho xanh không hạt nhập khẩu Mỹ

179.000 đồng/kg

3

Dưa hấu giống Mỹ trái khoảng 3.3kg - 3.7kg

52.500 đồng/3.5kg

4

Bông điên điển vỉ

18.000 đồng/00g

5

Rau muống nước

5.000 đồng/400g

6

Cà chua beef (4-8 trái/kg)

25.900 đồng/500g

7

Nấm kim châm Hàn Quốc

14.900 đồng/150g

8

Nước mắm cao cấp cốt nhĩ tôm Đầu Bếp Tôm 18 độ đạm chai

61.000 đồng/chai 500ml

9

Dầu dừa nguyên chất tinh luyện Vietcoco chai

64.000 đồng/chai 1 lít

10

Nước xốt salad mè rang Kewpie chai

63.000 đồng/chai 210ml

11

Bơ đậu phộng mịn Golden Farm hũ

39.000 đồng/Hũ 170g

12

Bún gạo lứt Jimmy túi

28.000 đồng/túi 250g

13

Lốc chai sữa uống lên men hương cam Betagen

24.000 đồng/4 chai 85ml

14

Dầu gội Clear gừng & hoa cúc sạch gàu nuôi dưỡng tóc

183.000 đồng/chai 623ml

15

Nước súc miệng Listerine Natural Green Tea ngăn ngừa sâu răng

82.000 đồng/chai 250ml

Giá cả thị trường&nbsp;ngày&nbsp;7/8/2026&nbsp;

Kết Đoàn


Kết Đoàn

 Từ khóa: giá cả thị trường Nhập khẩu Rau muống ngăn ngừa sâu răng Hàn quốc Nước mắm Hàng hóa Đầu bếp Dưa hấu Dầu gội
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