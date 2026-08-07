Giá cả thị trường ngày 7/8/2026

Phú Thọ phát triển cây mía theo hướng ổn định diện tích và nâng cao giá trị

2026-08-07 17:37:00 baophutho.vn Hiện nay, mía là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, giúp mang lại sinh kế ổn định và thúc đẩy kinh tế nông thôn thông qua việc mở rộng...

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuyển đổi số

2026-08-07 13:52:00 baophutho.vn Phát triển kinh tế tập thể gắn với chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng...

Giá vàng ngày 7/8: Giá thế giới tăng mạnh, chỉ còn thấp hơn giá...

2026-08-07 10:46:00 Giá vàng thế giới hôm nay (7/8) tiếp đà tăng lên mức 4.258 USD/ounce trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan trở lại sau phiên tăng phi mã vừa qua. Trong nước, thị trường vàng...

Phú Thọ có 60,2 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý bền vững

2026-08-07 09:42:00 baophutho.vn Những năm qua, ngành lâm nghiệp Phú Thọ tập trung phát triển rừng sản xuất gỗ nguyên liệu và định hướng mở rộng các sản phẩm mang lại giá trị...

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để khơi thông nguồn...

2026-08-07 07:00:00 baophutho.vn Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường, họp chuyên đề, làm việc với địa phương, doanh nghiệp... để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ...

Xã Xuân Lãng triển khai cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ...

2026-08-06 18:45:00 baophutho.vn Chiều 6/8, UBND xã Xuân Lãng tổ chức hội nghị triển khai thực hiện cao điểm 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; đo đạc, chỉnh lý bản...