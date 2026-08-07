Phú Thọ phát triển cây mía theo hướng ổn định diện tích và nâng cao giá trị

Hiện nay, mía là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh, giúp mang lại sinh kế ổn định và thúc đẩy kinh tế nông thôn thông qua việc mở rộng vùng chuyên canh, nâng cao giá trị, hướng tới xuất khẩu sản phẩm chế biến.

Nông dân xã Mường Bi từng bước đưa giống mía nuôi cấy mô vào sản xuất đại trà để nâng chất lượng, cải thiện mẫu mã, tăng giá trị cây mía.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có khoảng 7.000ha mía, bao gồm 6.000ha mía ăn tươi và 1.000ha mía nguyên liệu. Nhờ sử dụng các giống mía nuôi cấy mô, nhiều địa phương đã tạo đột phá về năng suất, chất lượng mía; bình quân mỗi ha mía mang lại thu nhập từ 200-250 triệu đồng. Giai đoạn 2021-2025, sản phẩm mía được xuất khẩu trên 300 tấn sang thị trường EU và Hàn Quốc.

Định hướng từ nay đến năm 2030, tỉnh phát triển cây mía theo hướng ổn định; tăng cường thực hiện liên kết tiêu thụ cho các nhà máy chế biến đối với diện tích mía nguyên liệu; ưu tiên mở rộng diện tích trồng mía bằng giống nuôi cấy mô, sạch bệnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; đẩy mạnh sơ chế, chế biến mía ăn tươi để đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cùng với đó, hình thành các vùng sản xuất mía tập trung tại những khu vực có điều kiện đất đai, khí hậu phù hợp; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn thông qua việc tái sử dụng phụ phẩm ngọn mía, bã mía, bùn mía và rỉ đường, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững vùng mía của tỉnh.

Bùi Minh