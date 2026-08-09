Làm giàu từ con tằm ăn lá sắn

Khác với nghề nuôi tằm lá dâu chủ yếu lấy tơ dệt lụa, nghề nuôi tằm lá sắn ở Phú Thọ chủ yếu phục vụ thị trường thực phẩm. Nhờ phát triển nghề nuôi tằm lá sắn, hàng nghìn hộ gia đình trên quê hương Đất Tổ đã có thêm sinh kế, nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá, nhiều hộ sở hữu cơ ngơi trị giá hàng tỷ đồng.

Xã Đào Xá có 19 khu dân cư, trong đó 8 khu dân cư có người dân phát triển nghề nuôi tằm ăn lá sắn với hơn 640 hộ tham gia. Nghề nuôi tằm lá sắn để bán làm thực phẩm xuất hiện tại địa phương từ năm 2007 và phát triển mạnh trong khoảng 7 - 10 năm trở lại đây. Các khu dân cư có nghề nuôi tằm tập trung gồm khu 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 và 19. Sản lượng tằm thương phẩm bình quân hằng năm khoảng 300 tấn, với giá bình quân 70 - 90 nghìn đồng/kg, đem lại nguồn thu cho người dân địa phương trên 20 tỷ đồng/năm.

Cán bộ nông nghiệp xã Đào Xá trao đổi với người nuôi tằm về kỹ thuật chăm sóc tằm lá sắn.

Nhận thấy nghề nuôi tằm có giá trị kinh tế cao, tận dụng được đất trống, đồi trọc để trồng sắn lấy lá, đồng thời phát huy nguồn lao động nhàn rỗi, từ nhiều năm trước, Đảng ủy, UBND xã Đào Xá đã tuyên truyền, vận động người dân thành lập các tổ hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển nghề nuôi tằm theo hướng tập trung, từng bước nhân rộng mô hình.

Xã đã vận động người dân cải tạo vườn tạp, bỏ những cây trồng kém hiệu quả lấy đất trồng cây sắn nuôi tằm, mỗi năm phấn đấu tăng thêm diện tích cây sắn lên 10-15 ha. Trên 150ha đất đồi được trồng cây sắn nuôi tằm. Mặt khác, xã đã đề nghị tạo điều kiện để người dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội làm lán trại nuôi, mua phân bón trồng cây sắn, cải tạo đất.

Bà Bùi Thị Mai, một hộ nuôi tằm ở xã Đào Xá cho biết: “Trung bình mỗi năm gia đình tôi nuôi khoảng 30 lứa tằm, cung cấp ra thị trường trên 2,5 tấn tằm thương phẩm, sau khi trừ chi phí có lãi khoảng 300 triệu đồng. Nhờ con tằm, hàng trăm hộ dân ở Đào Xá đã có của ăn, của để. Như gia đình tôi vừa xây được căn nhà khang trang, rộng rãi, trị giá gần 2 tỷ đồng và mua sắm thêm nhiều trang thiết bị phục vụ cuộc sống.”

Nuôi tằm lá sắn - nghề giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Không chỉ phát triển mạnh tại Đào Xá, nghề nuôi tằm và sản xuất trứng tằm giống lá sắn tại khu Thống Nhất, xã Đồng Lương cũng có lịch sử hình thành từ khoảng những năm 1970. Ban đầu, người dân tận dụng nguồn lá sắn sẵn có để nuôi tằm phục vụ nhu cầu thực phẩm trong gia đình. Nhận thấy nghề nuôi tằm mang lại nhiều lợi ích, vừa tạo nguồn thực phẩm bổ dưỡng, vừa tận dụng phụ phẩm từ cây sắn và tạo nguồn phân bón hữu cơ tốt cho cây trồng, người dân từng bước mở rộng quy mô nuôi tằm thịt và sản xuất trứng tằm giống.

Năm 2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã công nhận Làng nghề sản xuất trứng tằm lá sắn Thống Nhất, xã Đồng Lương. Đến nay, các hộ trong làng nghề tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô nuôi tằm lấy trứng giống, vươn lên làm giàu, trở thành những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Làng nghề hiện có 26 hộ tham gia nuôi tằm thịt và trứng tằm giống tập trung, nhiều hộ khác nuôi theo quy mô nhỏ và mùa vụ.

Những năm gần đây, bình quân sản lượng trứng tằm của làng nghề đạt 3,2 tấn/năm; giá trứng tằm từ 8 - 10 triệu đồng/kg; sản lượng tằm thịt trung bình đạt 115 tấn/năm, giá tằm thương phẩm từ 60 - 90 nghìn đồng/kg. Giá luôn ở mức cao, thị trường tiêu thụ đa dạng và ổn định đã tạo việc làm và thu nhập cao cho hơn 100 lao động thường xuyên và nhiều lao động thời vụ với thu nhập từ 7 đến hơn 10 triệu đồng/tháng.

Năm 2025, doanh thu từ bán tằm thịt và trứng tằm giống đạt hơn 30 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của mỗi hộ nuôi đạt trên 300 triệu đồng; trong đó một số hộ đạt từ 500 - 700 triệu đồng/năm, tiêu biểu như anh Nguyễn Quang Thắng ở khu Vạn Thắng.

Hiện nay, mô hình nuôi tằm lá sắn làm thực phẩm xuất hiện ở nhiều xã có lợi thế về trồng sắn trên địa bàn tỉnh. Với chi phí ban đầu thấp, dễ tiêu thụ, đây là cơ hội cho người dân khu vực nông thôn phát triển kinh tế hộ, tăng nguồn thu, giảm nghèo bền vững.

Quân Lâm