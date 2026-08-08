Xã Đà Bắc: Mở không gian phát triển từ hạ tầng giao thông

“Xã Đà Bắc xác định phát triển hạ tầng giao thông là khâu đột phá để mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao đời sống Nhân dân. Xã sẽ tập trung đồng bộ quy hoạch, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối liên vùng, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả lâu dài.” Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND xã Đà Bắc Đào Tiến Quyết khi trao đổi về định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Bà Bàn Thị Tiến ở thôn Tày Măng là một trong những hộ đầu tiên bàn giao hơn 7.000m2 đất ở và đất sản xuất để phục vụ Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Những ngày này, trên công trường Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Đà Bắc, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, thiết bị hoạt động liên tục trên những mặt bằng đã được người dân bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ. Đằng sau những mét đường đang dần hình thành là sự đồng thuận, sẻ chia của người dân với mục tiêu chung vì sự phát triển lâu dài của quê hương.

Gia đình bà Bàn Thị Tiến ở thôn Tày Măng là một trong những hộ đầu tiên bàn giao hơn 7.000m2 đất ở và đất sản xuất để phục vụ dự án. Gắn bó nhiều năm với mảnh đất đã nuôi sống cả gia đình, việc nhường đất không tránh khỏi những trăn trở. Tuy nhiên, bà Tiến và các thành viên trong gia đình đều thống nhất ủng hộ chủ trương của Nhà nước, bởi tin rằng khi tuyến cao tốc hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương.

“Tuyến đường làm xong thì người dân đi lại thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông nhanh hơn, con cháu sau này cũng có thêm cơ hội phát triển. Vì lợi ích chung nên gia đình tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng để công trình sớm triển khai” - bà Tiến chia sẻ.

Sự đồng thuận đang trở thành động lực quan trọng giúp công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực. Theo UBND xã Đà Bắc, đến nay 357/360 hộ dân có đất bị ảnh hưởng trên đoạn tuyến hơn 5,2km đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Người dân còn đặt nhiều niềm tin vào các dự án giao thông khác đang được triển khai trên địa bàn như tuyến Đà Bắc - Thanh Sơn và Dự án nâng cấp tuyến Vầy Nưa - Tiền Phong. Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối Đà Bắc với các trung tâm kinh tế của tỉnh, Thủ đô Hà Nội, tỉnh Sơn La và khu vực Tây Bắc.

Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Chị Xa Thị Hà, người dân xã Đà Bắc cho biết, trước đây việc đi lại, vận chuyển nông sản và đón khách du lịch còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống giao thông chưa đồng bộ. Khi các tuyến đường từng bước được đầu tư, việc kết nối thuận lợi hơn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng các hoạt động du lịch cộng đồng.

Theo lãnh đạo UBND xã Đà Bắc, hạ tầng giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn đóng vai trò nền tảng trong tái cơ cấu không gian phát triển. Chính vì vậy, địa phương đang tập trung rà soát, đồng bộ quy hoạch, ưu tiên các tuyến đường có tính kết nối cao, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng theo hướng hiện đại, bền vững.

BOX: Đến nay, xã Đà Bắc có 253km đường giao thông, trong đó 218km đã được kiên cố hóa, đạt khoảng 86%. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất, điểm du lịch và trung tâm hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Lợi thế nổi bật của Đà Bắc là nằm trong vùng có quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng nhiều bản làng đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, trong nhiều năm, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ đã phần nào hạn chế khả năng khai thác hiệu quả tiềm năng này.

Việc hình thành mạng lưới giao thông kết nối với tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ cho ngành du lịch của địa phương. Khoảng cách từ Đà Bắc đến các trung tâm kinh tế, du lịch lớn sẽ được rút ngắn, thời gian di chuyển giảm đáng kể, từ đó mở rộng cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dịch vụ và thương mại.

Minh Thuật