Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ: Nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường trứng gia cầm

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và an toàn thực phẩm, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ (xã Đồng Lương) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đầu tư chăn nuôi theo hướng hiện đại

Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ là đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chăn nuôi gà đẻ trứng và sản xuất trứng thương phẩm. Tại Phú Thọ, doanh nghiệp xây dựng trang trại chăn nuôi công nghệ cao trên diện tích hơn 50 ha, với quy mô khoảng 1,2 triệu con gà đẻ. Hệ thống chuồng trại được đầu tư đồng bộ, mức độ tự động hóa cao, vận hành theo quy trình khép kín từ con giống, vaccine, thức ăn đến thu gom, phân loại và xử lý trứng.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, doanh nghiệp chú trọng các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và điều kiện chăn nuôi nhằm duy trì sức khỏe đàn gà, ổn định năng suất và chất lượng sản phẩm.

Hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà đẻ trứng được Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đầu tư theo hướng hiện đại, tự động hóa.

Công ty sử dụng các dòng gà chuyên trứng Hy-Line có năng suất cao, phù hợp với mô hình chăn nuôi công nghiệp. Việc kiểm soát từ con giống, dinh dưỡng, môi trường chăn nuôi đến quá trình thu hoạch giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu và duy trì sản lượng ổn định.

Sau khi thu gom, trứng được đưa vào hệ thống kiểm tra, phân loại tự động. Các công đoạn kiểm tra hình thức, chất lượng bên trong, xử lý bằng công nghệ diệt khuẩn UV và đóng gói được thực hiện theo quy trình trước khi sản phẩm đưa ra thị trường. Sản phẩm được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin, đồng thời tăng tính minh bạch trong quá trình cung ứng.

Anh Trần Mạnh Hùng, nhân viên kiểm soát chất lượng cho biết: “Chất lượng sản phẩm được kiểm soát ngay từ khâu chăn nuôi và tiếp tục được kiểm tra qua từng công đoạn trước khi xuất bán. Đối với trứng thương phẩm, chúng tôi kiểm tra cả hình thức bên ngoài và các chỉ tiêu bên trong như lòng đỏ quả trứng, độ tươi của trứng. Những sản phẩm không đạt yêu cầu được loại bỏ, bảo đảm trứng đến tay người tiêu dùng đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm”.

Công nhân kiểm tra, giám sát chất lượng trứng trước khi xuất bán.

Kiểm soát chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường

Hiện nay, sản phẩm trứng gà của công ty được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, ISO 22000:2018 và HACCP. Việc duy trì các tiêu chuẩn quản lý chất lượng kết hợp kiểm soát chặt chẽ từng công đoạn sản xuất góp phần ổn định chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong quý II/2026, sản lượng trứng của công ty đạt 86,1 triệu quả. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 170 triệu quả, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Với công suất hơn 330 triệu quả/năm, sản phẩm trứng được tiêu thụ qua nhiều kênh, từ chợ truyền thống, hệ thống siêu thị đến các nhà máy chế biến thực phẩm, khách sạn và trường học.

Doanh nghiệp đang từng bước mở rộng hệ thống phân phối tại Thủ đô Hà Nội, các tỉnh, thành phố miền Bắc, Bắc Trung Bộ và hướng tới thị trường khu vực. Việc đa dạng kênh tiêu thụ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về đầu ra, đồng thời đưa sản phẩm đến nhiều nhóm khách hàng.

Ông Phạm Ngọc Chính - Phó Giám đốc sản xuất, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ cho biết: “Thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Vì vậy, công ty tập trung đầu tư hệ thống phân loại, kiểm soát chất lượng và từng bước nâng cấp thiết bị sản xuất. Qua đó, vừa ổn định chất lượng trứng vừa nâng cao năng lực cung ứng, đáp ứng nhu cầu của các kênh tiêu thụ và mở rộng thị trường”.

Sản phẩm trứng gà được phân loại, đóng gói theo quy trình kiểm soát chất lượng.

Hướng tới phát triển bền vững

Việc duy trì sản lượng ổn định cùng hệ thống phân phối ngày càng mở rộng đang tạo điều kiện để sản phẩm trứng của doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, kiểm soát chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và minh bạch nguồn gốc được xác định là những yếu tố quan trọng để duy trì sức cạnh tranh và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Thời gian tới, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chăn nuôi theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ trong kiểm soát chất lượng, đồng thời mở rộng các kênh phân phối và thị trường tiêu thụ. Qua đó, doanh nghiệp hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo đầu ra ổn định và phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn, bền vững.

Bích Liên - Đặng Khánh