Tân Sơn trao 56 con dê giống cho hộ nghèo, cận nghèo

UBND xã Tân Sơn vừa tổ chức trao 56 con dê cỏ giống địa phương cùng thuốc thú y cho 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thôn Dụt Dàn và thôn Dùng, qua đó tạo sinh kế, giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Dê giống được lựa chọn kỹ lưỡng trước khi trao cho người dân.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án chăn nuôi dê sinh sản xã Tân Sơn năm 2026 (Tiểu dự án 2, Dự án 3 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Dự án do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Sơn quản lý, Tổ sản xuất cộng đồng liên thôn chăn nuôi dê sinh sản xã Tân Sơn năm 2026 làm chủ dự án.

Dự án có tổng kinh phí hơn 264 triệu đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 230 triệu đồng để mua con giống, thuốc thú y, tổ chức tập huấn và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ tham gia.

Tham gia mô hình có 3 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo, trong đó có 2 hộ đăng ký phấn đấu thoát nghèo. Trước khi tiếp nhận con giống, các hộ đã được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống bệnh dịch; đồng thời chủ động gia cố chuồng trại, chuẩn bị nguồn thức ăn và bãi chăn thả theo đúng quy trình.

Thông qua việc hỗ trợ con giống gắn với tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, mô hình góp phần tạo sinh kế lâu dài, nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời tạo thêm động lực để người dân chủ động phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ngọc Tuấn