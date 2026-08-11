Để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững

Đổi mới tư duy từ “hỗ trợ” sang “kiến tạo”, cùng sự thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị đang tạo xung lực mới để kinh tế tư nhân (KTTN) phát triển. Đây được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tỉnh có khoảng 90.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2045.

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Minh Trung Việt Nam - Khu công nghiệp Lương Sơn (xã Lương Sơn) chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thương hiệu cháo Bát Bảo Minh Trung.

Chuyển mạnh từ “hỗ trợ” sang “kiến tạo”

Khu vực KTTN ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và huy động nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, quá trình phát triển gặp nhiều rào cản về thể chế, thủ tục hành chính cũng như khả năng tiếp cận đất đai, vốn và công nghệ.

Sự ra đời Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo bước ngoặt trong tư duy phát triển. Điểm cốt lõi của nghị quyết không nằm ở việc mở rộng ưu đãi, mà là chuyển từ tư duy “Nhà nước hỗ trợ” sang “Nhà nước kiến tạo phát triển”. Trọng tâm là xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng; bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản; giảm cơ chế “xin - cho”, cắt giảm chi phí tuân thủ để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài.

Thực hiện tinh thần đó, từ năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tạo lập môi trường đầu tư ổn định, minh bạch; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân; đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với phát triển KTTN.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển KTTN. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, để thúc đẩy KTTN phát triển theo định hướng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, ưu tiên phát triển hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư và kết nối với nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước. Tỉnh ưu tiên thu hút các tập đoàn có năng lực tài chính, công nghệ cao, công nghệ xanh. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Những mặt tích cực đó tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu của Kế hoạch số 10-KH/TU đề ra là đến năm 2030, KTTN trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế tỉnh, giữ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, toàn tỉnh có trên 45.000 doanh nghiệp; GRDP khu vực KTTN tăng bình quân trên 12%, chiếm khoảng 55 - 58% GRDP của tỉnh; năng suất lao động khu vực này tăng trên 10%/năm, đóng góp khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh phấn đấu có khoảng 90.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, minh bạch; khu vực KTTN đóng góp trên 55% GRDP, đồng thời hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân quy mô lớn, có thương hiệu mạnh trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, đổi mới sáng tạo, công nghệ số và công nghệ xanh.

Lan tỏa nhận thức về kinh tế tư nhân

Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, tỉnh xác định nâng cao nhận thức là giải pháp nền tảng để đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW đi vào cuộc sống. Thông qua công tác quán triệt và tuyên truyền, nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của KTTN tiếp tục được nâng lên. Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như hội nghị trực tiếp, trực tuyến, báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các cơ quan và các nền tảng số. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép với các hoạt động đối thoại chính sách, gặp gỡ doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn.

Song song với công tác tuyên truyền, tỉnh đẩy mạnh đối thoại và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều chương trình hỗ trợ chuyển đổi số được triển khai, nổi bật là chương trình “Lan tỏa AI thực chiến” với hơn 200 doanh nhân tham gia. Đồng thời, tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại về Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, VCCI, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực thuế, chỉ trong một năm, cơ quan thuế đã tổ chức hơn 110 hội nghị tập huấn, tọa đàm, thu hút trên 15.600 lượt người nộp thuế; hỗ trợ gần 283.780 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thực hiện chính sách thuế; duy trì 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế.

Những hoạt động trên không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các chính sách mới, mà còn góp phần tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí tuân thủ, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền.

Cũng theo Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Nguyễn Cao Sơn, từ đổi mới tư duy đến nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tỉnh Phú Thọ đã và đang tạo nền tảng quan trọng để khu vực KTTN phát triển nhanh và bền vững. "Tuy nhiên, điều doanh nghiệp cần nhất chính là một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và có thể dự báo. Khi niềm tin được tạo dựng, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư dài hạn”- ông Nguyễn Cao Sơn cho hay.

Khi môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, niềm tin của doanh nghiệp được củng cố và các cơ chế hỗ trợ tiếp tục phát huy hiệu quả, KTTN sẽ trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 có khoảng 90.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, có năng lực cạnh tranh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hồng Trung