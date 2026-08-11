Phú Thọ - Từ hợp nhất không gian đến mở rộng dư địa thu hút đầu tư - Kỳ 2: Lợi thế cạnh tranh từ không gian mới

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ không chỉ có thêm quỹ đất hay quy mô dân số lớn hơn mà còn hình thành không gian phát triển đủ sức tiếp nhận những dự án quy mô lớn, có hàm lượng công nghệ cao. Khi quy hoạch, hạ tầng và cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, lợi thế ấy đang dần chuyển hóa thành sức hút đối với các dòng vốn đầu tư chất lượng, mở ra cơ hội để Đất Tổ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thu hút bằng lợi thế

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, những lợi thế truyền thống như giá thuê đất hay ưu đãi thuế không còn là yếu tố quyết định. Các tập đoàn đa quốc gia hiện quan tâm nhiều hơn đến khả năng kết nối giao thông, chất lượng hạ tầng, tốc độ giải quyết thủ tục hành chính và dư địa phát triển lâu dài của địa phương. Đó cũng là những lợi thế mà Phú Thọ đang từng bước tạo dựng sau hợp nhất. Việc kết nối không gian phát triển giữa ba vùng công nghiệp, đô thị và du lịch trước đây không chỉ mở rộng quỹ đất, mà còn giúp địa phương chủ động quy hoạch các hành lang công nghiệp, logistics và dịch vụ trên quy mô lớn hơn. Những khu công nghiệp mới không còn phát triển đơn lẻ mà được gắn với hệ thống giao thông, đô thị và các trung tâm logistics, tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và vận chuyển.

Năm 2025, Phú Thọ nằm trong tốp các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện xe máy tại Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.

Theo Báo cáo PCI (Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), Phú Thọ hiện nằm trong tốp 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước năm 2025; đứng thứ 5 cả nước về chỉ số Chính quyền kiến tạo; nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu ở các chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và Chi phí không chính thức. Kết quả bước đầu đã phản ánh sự chuyển biến tích cực của môi trường đầu tư. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng khoảng 10,18%, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 34,6 nghìn tỷ đồng, bằng gần 60% dự toán năm. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh với việc công bố danh mục 175 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030... Nhiều cơ chế đối thoại với doanh nghiệp được duy trì thường xuyên. Các tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, mô hình “Cà phê doanh nhân”, cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính... đã giúp nhiều dự án rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho doanh nghiệp khi triển khai sản xuất.

Theo đồng chí Hoàng Long Biên, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, định hướng xuyên suốt trong giai đoạn mới là tỉnh không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà lựa chọn các dự án có công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính và chủ động giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới.

Nhờ đó, chỉ trong nửa đầu năm 2026, Phú Thọ đã thu hút gần 1,8 tỷ USD vốn FDI, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt mục tiêu cả năm. Riêng trong các khu công nghiệp đã cấp mới 11 dự án FDI, điều chỉnh tăng vốn cho 37 lượt dự án với tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD. Đáng chú ý, dòng vốn không chỉ đến từ các nhà đầu tư mới mà còn từ việc mở rộng sản xuất của nhiều tập đoàn lớn như BYD, Meiko... Những con số này cho thấy lợi thế về không gian phát triển, môi trường đầu tư của Phú Thọ đang từng bước được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, tạo dựng được niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Niềm tin của nhà đầu tư

Một trong những tín hiệu rõ nét nhất về sức hấp dẫn của môi trường đầu tư là việc nhiều tập đoàn quốc tế tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất hoặc lựa chọn Phú Thọ là điểm đến cho các dự án mới.

Tại Khu công nghiệp Phú Hà, Công ty TNHH BYD Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất linh kiện điện tử với tổng vốn đầu tư tăng lên gần 890 triệu USD, trở thành một trong những dự án FDI có quy mô lớn nhất trên địa bàn. Không chỉ tạo việc làm cho hàng vạn lao động, dự án còn góp phần hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực điện tử, từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy sự phát triển của chuỗi cung ứng.

Theo ông Leo Su, Tổng Giám đốc BYD khu vực Việt Nam thì Phú Thọ sở hữu nhiều ưu thế chiến lược. Hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường sông kết nối, tạo nên ưu thế vượt trội về logistic. Chính vì vị trí địa lý thuận lợi, sự hỗ trợ hết mình của tỉnh cùng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do của Việt Nam, doanh nghiệp đã triển khai sản xuất và cung ứng các sản phẩm công nghệ thông minh cho thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, Tập đoàn Meiko Nhật Bản quyết định đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Yên Quang với tổng vốn khoảng 500 triệu USD, chuyên sản xuất, chế tạo, gia công, lắp ráp các loại linh kiện điện tử, quang điện tử, vi mạch điện tử. Meiko lựa chọn Yên Quang không chỉ bổ sung thêm một dự án điện tử công nghệ cao, mà còn khẳng định sức hút của không gian phát triển mới sau hợp nhất, khi khu vực phía Tây của tỉnh tham gia sâu hơn vào bản đồ công nghiệp công nghệ cao của Phú Thọ.

Việc các tập đoàn lớn lựa chọn đầu tư tại Phú Thọ cho thấy các nhà đầu tư không chỉ nhìn thấy lợi thế về vị trí địa lý, mà còn đánh giá cao định hướng phát triển lâu dài của địa phương. Khi các cực công nghiệp được kết nối bằng hệ thống giao thông liên vùng, cùng với sự phát triển của logistics, đô thị và dịch vụ, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất với chi phí hợp lý hơn và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hiện, toàn tỉnh có khoảng 747 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 15 tỷ USD, đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với hai cực sản xuất lớn về cơ khí chế tạo ô tô, xe máy và điện tử - linh kiện, Phú Thọ từng bước hình thành nền công nghiệp có quy mô và chiều sâu lớn hơn trước.

Bên cạnh dư địa phát triển lớn, nguồn nhân lực chất lượng cao cần tiếp tục được đào tạo để đáp ứng yêu cầu của các ngành công nghệ mới. Công nghiệp hỗ trợ phải phát triển mạnh hơn để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; hệ thống logistics tiếp tục được đầu tư nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đây cũng là những nhiệm vụ tỉnh đang tập trung thực hiện để nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Không gian phát triển mới chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển hóa thành những dự án cụ thể, những dây chuyền sản xuất hiện đại và những chuỗi liên kết kinh tế bền vững. Với những nền tảng đang được hình thành, cùng định hướng thu hút FDI thế hệ mới, Phú Thọ không chỉ mở rộng thêm địa giới phát triển mà đang từng bước mở rộng vị thế trên bản đồ đầu tư của cả nước, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tin liên quan: Phú Thọ - Từ hợp nhất không gian đến mở rộng dư địa thu hút đầu tư Việc hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới. Không còn rào cản hành chính, địa phương có thể kết nối các cực tăng trưởng, quy hoạch lại hạ tầng quy mô lớn và tối ưu hóa nguồn lực. Đây là nền tảng vững chắc để Phú Thọ bứt phá, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ngọc Tuấn