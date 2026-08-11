Giá vàng hôm nay 11-8: Tiếp tục tăng, hướng mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng trong nước sáng 11-8 tăng nhẹ, trong khi vàng thế giới bật tăng vượt mốc 4.400 USD/ounce. Đà tăng cùng những yếu tố hỗ trợ dài hạn đang củng cố kỳ vọng vàng hướng tới mốc 5.000 USD/ounce.

Sáng nay 11-8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 141,1 – 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết vàng miếng ở mức mức 141,1 – 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 141 – 145 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch mua bán vàng miếng hiện đang ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,6 – 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới tăng mạnh

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.416,9 USD/ounce, tăng 28,8 USD/Ounce (0,66%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.350 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch gần nhất trong bối cảnh giá dầu phục hồi mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và thị trường cân nhắc khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo Kitco News, đà tăng gần 300 USD/ounce của vàng trong tuần trước đang tạo động lực mới cho thị trường.

Trao đổi với Kitco News, David Miller, Giám đốc đầu tư kiêm đồng sáng lập Catalyst Funds và nhà quản lý danh mục đầu tư của Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) cho rằng, vàng vẫn có triển vọng tăng giá trong dài hạn và có thể trở lại mốc 5.000 USD/ounce.

Theo ông Miller, vàng có thể cần khoảng 2-2,5 năm để đạt mốc này. Triển vọng dài hạn được củng cố bởi tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài của Mỹ, lạm phát và xu hướng các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD.

Ông Miller nhận định nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt từ Trung Quốc, có thể tiếp tục tạo nền tảng hỗ trợ quan trọng cho giá vàng. Dù thị trường đang điều chỉnh sau đợt tăng mạnh, ông cho rằng những yếu tố cơ bản thúc đẩy vàng vẫn chưa thay đổi đáng kể.

Theo chuyên gia này, khi các chính phủ tiếp tục đối mặt với gánh nặng nợ cao và thâm hụt ngân sách lớn, sức mua của tiền pháp định có nguy cơ suy giảm. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được xem là một tài sản phòng vệ trước lạm phát và rủi ro tiền tệ.

Về kỹ thuật, vùng kháng cự gần của vàng được xác định ở 4.360-4.380 USD/ounce. Nếu vượt qua vùng này, giá có thể hướng tới 4.480 USD và sau đó là 4.500 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ quan trọng nằm quanh 4.299 USD và 4.223 USD/ounce.

Theo hanoimoi.vn