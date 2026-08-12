Kiên quyết với các hành vi khai thác đất trái phép

Việc khai thác đất trái phép (đất san lấp, đất đồi, đất nông nghiệp) để lại những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường, kinh tế và xã hội. Hoạt động này gây sạt lở đất và xói mòn, biến dạng cảnh quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nguồn nước. Đáng chú ý, khai thác đất còn làm thất thoát ngân sách nhà nước và mất an ninh trật tự tại các địa bàn...

Trước tình trạng hoạt động khai thác đất trái phép có diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng, trong đó chủ công là lực lượng công an đã tiến hành nhiều đợt cao điểm đấu tranh, xử lý những hoạt động khai thác đất trái phép. Qua đó, từng bước chấn chỉnh, răn đe, xử lý các đối tượng vi phạm.

Cụ thể, trong các tháng 4, 5 và 6/2026, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại các xã Yên Lãng, Chí Đám, Hợp Kim và Kim Bôi... Những đối tượng này đã tự ý san gạt, hạ cốt nền, đào xúc và vận chuyển đất ra khỏi địa bàn khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính tất cả các trường hợp liên quan tổng số tiền hơn 403 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu.

Điển hình vào ngày 16/4, tại khu Quang Trung, xã Hùng Việt, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh qua bám nắm địa bàn, đã phát hiện một vụ khai thác đất trái phép phục vụ san gạt mặt bằng xây dựng nhà ở. Quá trình xác minh cho thấy, nhiều đối tượng đã tổ chức khai thác hơn 60 m3 đất và bán cho đơn vị thi công công trình giao thông trên địa bàn. Các cá nhân vi phạm đã bị xử lý hành chính theo đúng quy định pháp luật, hoạt động khai thác bị chấm dứt và yêu cầu hoàn nguyên theo quy định.

Ngày 22/7 vừa qua, thông qua công tác nắm địa bàn, Công an xã Hợp Lý đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu khai thác, vận chuyển đất trái phép, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hiện trường vụ khai thác đất trái phép tại xã Hợp Lý (Ảnh: LLCN).

Theo đó, vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 22/7, Công an xã đã phối hợp Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh thành lập tổ công tác để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra tại khu đất thuộc hộ ông N.T.Đ, trú tại thôn Hòa Văn, xã Hợp Lý, lực lượng chức năng phát hiện một máy xúc nhãn hiệu DOOSAN 140W do N.V.M. điều khiển đang múc đất lên xe ô tô tải biển kiểm soát 98C-012.99 do L.C.V. điều khiển. Thời điểm kiểm tra, trên thùng xe đã có khoảng 1 m3 đất.

Cũng tại khu vực liền kề, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 73C-008.44 do Đ.T.Đ. điều khiển đã được múc khoảng 3 m3 đất lên thùng xe. Khi được yêu cầu xuất trình giấy phép hoặc các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản, những người có liên quan đều không xuất trình được hồ sơ theo quy định. Các hành vi này đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các đối tượng khai thác đất trái phép làm việc với cơ quan công an ( Ảnh: LLCN)

Việc liên tiếp phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến khai thác, vận chuyển đất trái phép cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng Công an tỉnh trong đấu tranh với vi phạm pháp luật về tài nguyên, khoáng sản, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng thường lợi dụng thời điểm ban đêm, địa hình hiểm trở để tổ chức khai thác trái phép đất san lấp. Hoạt động này không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn làm biến dạng địa hình, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến đất sản xuất của người dân và môi trường sinh thái.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh, tính từ tháng 12/2025 đến hết tháng 6/2026, đơn vị đã tiến hành khởi tố 2 vụ án với 3 bị can về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Trong đợt cao điểm thi đua từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8/2026, công tác đấu tranh tiếp tục được đẩy mạnh. Cảnh sát kinh tế đã phát hiện nhiều vụ khai thác khoáng sản trái phép tại các xã Hội Thịnh, Thanh Ba, Tiên Lương, Tiên Lữ, Hợp Lý, Bình Xuyên và Hoàng Cương. Qua củng cố hồ sơ, xử lý, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 160 triệu đồng; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, đề xuất xử phạt đối với 6 vụ việc khác theo quy định.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã chú trọng công tác phòng ngừa từ cơ sở thông qua phối hợp với Công an cấp xã và chính quyền địa phương trong quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản.

Từ các vụ việc cho thấy, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, chống thất thoát tài sản công; đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, luật pháp đối với các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Quốc Hội