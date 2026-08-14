Thượng Cốc tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), chiều 14/8, xã Thượng Cốc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là dịp đánh giá kết quả phong trào, đồng thời tiếp tục khơi dậy sức mạnh của Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Lãnh đạo xã Thượng Cốc tặng hoa chúc mừng ngày hội.

Trong Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đánh giá kết quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, Công an xã Thượng Cốc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng và tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản được giữ vững; các vụ việc phát sinh được kịp thời phát hiện, giải quyết theo quy định, không để hình thành điểm phức tạp. Công tác phòng ngừa xã hội được chú trọng, nhất là quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục 248 lượt trường hợp có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Toàn xã tổ chức 10 lượt tuyên truyền trực tiếp, thu hút khoảng 6.260 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân tham gia, tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống đuối nước và an toàn trên không gian mạng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân.

Các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả. Vai trò của người có uy tín, nghệ nhân, bí thư chi bộ, trưởng xóm và các cá nhân tích cực được phát huy. Xã đã tổ chức 59 lượt gặp gỡ, trao đổi, qua đó tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào, củng cố đoàn kết và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Lãnh đạo xã Thượng Cốc tặng giấy khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai hiệu quả. Công tác vận động giao nộp vũ khí đạt kết quả tích cực, thu hồi 17 súng tự chế và 1 vũ khí thô sơ; thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đạt 100% chỉ tiêu.

Trong các đợt mưa bão, lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ Nhân dân di chuyển người, tài sản, không để xảy ra thiệt hại về người do thiên tai; đồng thời tìm kiếm, đưa 1 công dân bị lạc trở về gia đình an toàn.

Lãnh đạo xã Thượng Cốc tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Ngày hội, 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được biểu dương, khen thưởng. Qua đó, tạo động lực để phong trào tiếp tục lan tỏa, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.

Đinh Thắng